Maurizio Guerci lancia una pesante stoccata a Tina Cipollari: "Io e Gemma la stiamo sbugiardando"

A “Uomini e Donne“, Gemma Galgani è sempre più al centro della scena. La dama torinese è da 10 anni alla ricerca del principe azzurro e questa volta, sembra aver trovato nel cavaliere Maurizio Guerci l’uomo giusto per farle battere di nuovo il cuore. Appena Maurizio ha messo piede in studio, la dama torinese gli ha subito puntato gli occhi addosso e non li ha mai più tolti.

Guerci ha 50 anni, 20 meno della Galgani e tra i due sembra che le cose vadano abbastanza bene. Addirittura, qualche puntata prima della pausa natalizia, la coppia ha dichiarato di essere stata a letto insieme. Tra i detrattori vi è naturalmente Tina Cipollari. L’opinionista è da sempre la più grande nemica di Gemma e anche in questa nuova relazione, non fa altro che criticarla.

Adesso però a parlare è Maurizio. Attraverso un’intervista rilasciata alla rivista “Novella 2000“, il cavaliere ha detto la sua riguardo la storia con la Galgani e il comportamento della Cipollari. Guerci ha ammesso di provare un reale sentimento per Gemma, nonostante qualcuno abbia insinuato il contrario e addirittura gli abbia affibbiato un’amante.

Andando con ordine, durante l’ultima registrazione grazie alle anticipazioni emerse, si apprende che Maurizio e Gemma non hanno trascorso insieme il Natale, che l’uomo è stato parecchio assente e distante. Da qui, Tina ha dedotto che Guerci abbia un’altra donna. Il cavaliere ne ha così approfittato per smentire l’opinionista, lanciandole una pesante stoccata e sottolineare l’interesse che nutre verso la dama torinese.

Maurizio ha ammesso che in realtà lui e la Galgani stanno sbugiardando la Cipollari. “Stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava sul nostro rapporto“, queste le parole del cavaliere. L’uomo ha lasciato intendere che tra lui e la dama torinese vi è qualcosa di vero. In molti criticano questa storia, non la sola Tina e soprattutto la differenza di età tra i due non si può non notare.

Guerci ha dichiarato che per lui questo fattore non ha mai rappresentato un problema. Il cavaliere ha poi aggiunto che reputa la Galgani una donna intelligente e che mentalmente si è subito sentito attratto da lei. Sicuramente Gemma sarà felice nel leggere queste parole, dato che è visibilmente presa da Maurizio se non addirittura innamorata di lui.