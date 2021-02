Maurizio Guerci e Barbara De Santi insieme: doccia fredda per Gemma Galgani

È durato pochissimo il percorso di Maurizio Guerci a “Uomini e Donne”, ma nonostante ciò è stato molto intenso, complice lo zampino di Gemma Galgani. Solo per un paio di mesi Maurizio è stato in trasmissione, ma tanto è bastato per stare con Gemma e avere anche dei rapporti intimi con lei. Non appena il cavaliere arrivò, la Galgani gli posò subito gli occhi addosso.

Dopo una frequentazione durata qualche settimana e dopo essere stati insieme, Maurizio ha deciso di chiudere con la dama torinese. Gemma ha sofferto molto, ha ammesso di nutrire dei dubbi circa il fatto che Guerci potesse essere fidanzato fuori, ma le cose tra loro sono comunque naufragate. Adesso però il cavaliere ha lasciato il programma, a causa di impegni lavorativi.

Tina Cipollari, per la prima volta ha avallato il pensiero di Gemma e anche lei si è detta certa che Maurizio avesse una fidanzata fuori. La Cipollari ha fatto un appello a tutti coloro che abitano nello stesso paese di Guerci, di intervenire in trasmissione e portare le prove del fatto che lui sia impegnato. Nella questione ci ha messo anche lo zampino Barbara De Santi.

Una delle nemiche proprio di Gemma, che abita nel paese accanto a quello di Maurizio, ha fatto sapere di essere andata in missione in cerca della verità sulla presunta amante. Barbara ha postato alcuni scatti su Instagram che la ritraggono insieme a Guerci. I due hanno fatto alcune foto con i fan, foto che poi hanno pubblicato sui loro rispettivi profili. Insomma, sia la De Santi sia Maurizio, sono apparsi felici e sorridenti insieme.

L’ex dama si è lasciata andare ad una frase sibillina, segno che le sue ricerche hanno portato ad un risultato. “Per mia fortuna, Maurizio è single…issimo“, queste le parole di Barbara. Come reagirà Gemma a tutto ciò? Sarà infastidita? Il fatto che tra lei e la De Santi non scorra buon sangue sicuramente non giova. Insomma Barbara è apparsa felice accanto all’uomo che ha deluso la Galgani e per la dama torinese è sicuramente una doccia fredda. Nulla vieta che Gemma possa mostrarsi infastidita e inviperita dalla cosa.