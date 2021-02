Maurizio Costanzo, velenosa frecciata ad Alda D’Eusanio e Stefano Bettarini: "Inammissibile"

Alda D’Eusanio e Stefano Bettarini hanno in comune più di quanto si possa immaginare. Entrambi hanno partecipato all’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“, entrambi sono stati squalificati dal gioco dopo pochi giorni di permanenza, entrambi si sono resi protagonisti di frasi gravi e offensive. Mentre però la D’Eusanio è uscita allo scoperto chiedendo scusa, Bettarini ha iniziato una guerra contro il GF e Alfonso Signorini.

Guerra che è poi sfociata in querele e diffide. La D’Eusanio invece ha pronunciato frasi gravissime nei riguardi di Paolo Carta, compagno della cantante Laura Pausini e altri personaggi. Nella vicenda è intervenuto anche Maurizio Costanzo. Il giornalista segue una rubrica sul magazine “Nuovo”, dove parla di televisione rispondendo alle domande che gli vengono poste, dagli spettatori.

E cogliendo l’occasione per rispondere ad un quesito, Costanzo ha lanciato una velenosa frecciata ad indirizzo della D’Eusanio e Bettarini. Il marito di Maria De Filippi ha così commentato l’accaduto: “Questa gente sa bene che là dentro ci sono telecamere ovunque e non è ammissibile che ci si lasci andare in quel modo“. Un duro attacco, quello che Maurizio ha riservato ai due ex gieffini.

Chissà se i diretti intervistati vorranno replicare oppure lasceranno correre. Sicuramente i rapporti tra Bettarini e Signorini sono tesi ai massimi livelli e la stoccata di Maurizio potrebbe toccare l’ex calciatore nel profondo. Costanzo ha poi dichiarato che il reality show ha ormai toccato il fondo, non attribuendo però la colpa al conduttore oppure agli autori, bensì ai concorrenti che da settembre ad oggi hanno popolato la casa.

Anche in questa circostanza, il giornalista ci è andato giù pesante. Nel mentre la finale si avvicina e il prossimo 1 marzo sarà decretato il vincitore, di quella che possiamo definire l’edizione infinita del “Grande Fratello Vip”. La storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga tiene banco, anche perché ha portato ad una frattura nel legame tra la Cannavò e Dayane. Questo sarà ancora una volta argomento di discussione in puntata.