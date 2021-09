Maurizio Costanzo, un grave errore nel suo programma: "Maria mi ha aiutato"

Maurizio Costanzo si è raccontato sulle pagine del settimanale “DiPiù Tv” e ha voluto condividere con i lettori un particolare mai rivelato prima. In pratica, il giornalista 83enne non ha nascosto un grave errore che stava commettendo durante i suoi programmi e che grazie a Maria De Filippi è riuscito a correggere.

Non nasconde nemmeno di essere stato il mentore della moglie e di averle dato tutte quelle dritte che, insieme alle capacità della De Filippi, l’hanno fatta diventare la Regina indiscussa di Mediaset. Ma Costanzo deve anche ammettere che la moglie ha ricambiato in pieno e al momento opportuno ha saputo indirizzarlo nella giusta direzione.

Maurizio Costanzo ringrazia Maria De Filippi

“Si è accorta che c’erano volte in cui io, per noia, nei miei programmi trascuravo un po’ certi ospiti, li facevo parlare un po’ meno degli altri. E mi ha fatto capire che questo è uno sbaglio perché ognuno può avere cose importanti da dire. È stata una lezione importante. E io, alla mia età, ho ancora voglia di imparare” ha ammesso Costanzo, con un pizzico di orgoglio nell’avere accanto una donna che riesce ad arricchirlo nonostante la sua immensa esperienza televisiva.

Racconta di essere il primo fan della De Filippi e di seguire ogni puntata di “C’è Posta per te“, il format che maggiormente gradisce. Segue divertito “Uomini e Donne” anche se ammette che in alcune situazioni i toni si alzano troppo e alcuni protagonisti si pongono in maniera troppo esuberante.

Costanzo è pronto per tornare in televisione, infatti dal 27 settembre sarà impegnato nel talk show “S’è fatta notte“, in onda sempre su Rai 1 alle 00.45 e arrivato alla quindicesima edizione. Sposato con Maria De Filippi dal 1995, insieme hanno adottato Gabriele, che ora collabora con Witty Tv, il canale online che trasmette intere puntate in streaming e video dei programmi targati De Filippi. Costanzo ha altri due figli, Saverio di 48 anni e Camilla di 46, nati dal legame con Flaminia Morandi.