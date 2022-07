Maurizio Costanzo svela il programma che guarda con più piacere in TV

Ascolta questo articolo

Maurizio Costanzo non ha mai nascosto la propria curiosità per il mondo dedicato alla televisione. Nonostante l’enorme esperienza in questo settore, non si è mai tirato indietro nel cercare di imparare nuovi trucchi del mestiere e resta sempre molto curioso su ciò che accade attorno a lui.

Tra l’altro sul settimanale “Nuovo Tv” cura un paio di rubriche dove spesso parla dei reality show, ove ultimamente ha voluto spezzare una lancia a favore di Sonia Bruganelli, rivelando come la moglie di Paolo Bonolis si comporti in maniera un po’ acida e polemica al “Grande Fratello Vip” poiché ritiene che il ruolo da opinionista non sempre accomodanti faccia commenti.

Parla anche della sua entry nella sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, cioè Orietta Berti, ove rivela di essere convinto che possa essere la sorpresa e crede che Sonia dalla sua presenza possa solamente giovarne perché potrà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli.

Maurizio Costanzo parla del suo programma preferito in TV

Come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, ove tra le tante cose parla anche della televisione. Il giornalista rivela anche quale programma a oggi guarda con più piacere.

“The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere“ afferma con decisione Maurizio Costanzo, in cui poi ci tiene a spiegare i motivi dietro a questa sua risposta: “Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”.

Sottolinea poi che ascoltare la storia dei cantanti in gara gli fa venire la pelle d’oca dall’emozione e ci tiene a far notare come “The Voice Senior” riesca a dimostrare che in Italia ci sono tantissimi talenti inespressi che però ci svelano la cultura di questo Paese.