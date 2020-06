Maurizio Costanzo su Gemma Galgani: "Un’esperta di strategie per restare al centro dell’attenzione"

Gemma Galgani è ormai un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Gemma, deve indubbiamente il suo percorso a Maria De Filippi e alla sua partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“, di cui ancora oggi, dopo 10 anni, ne è la protagonista indiscussa. Con il passare del tempo, si è compreso che la dama torinese macina ascolti e dunque la sensazione è che spesso si costruiscano volontariamente, dinamiche intorno al suo personaggio.

Diverse sono le conoscenze e relazioni che la Galgani, ha intrattenuto negli anni in trasmissione. Il suo più grande amore è stato, senza ombra di dubbio, Giorgio Manetti e oggi, Gemma ha creato un nuovo meccanismo che appassiona il pubblico e attira numerosissime critiche: ha accettato la corte di Nicola Vivarelli, un giovane ragazzo di 26 anni, mentre la Galgani di anni, ne ha 70.

Naturalmente lo scetticismo è tanto, sia perché vi è la convinzione che Vivarelli sia solo interessato alle telecamere, sia perché Gemma, a detta di molti, non avrebbe dovuto accettare la corte di un ragazzo che potrebbe essere suo nipote. Su tale scia, una spettatrice di “Uomini e Donne”, ha scritto una lunga email a Maurizio Costanzo – che cura una rubrica sul settimanale “Nuovo” e su tale magazine è stata pubblicata l’email – chiedendogli cosa ne pensasse della frequentazione tra Gemma e Nicola.

La spettatrice, nella sua lettera, ha aspramente criticato il comportamento della Galgani: “Lei ormai ha perso ogni tipo di credibilità…Chi può mai credere che una donna di 70 anni si possa essere invaghita di un ragazzo di 26?“. La donna ha poi proseguito, lanciando un sospetto che ha portato alla sorprendente risposta di Costanzo.

La spettatrice ha scritto: “Secondo lei è il suo ennesimo stratagemma? Alla fine starà cercando popolarità?“. A quel punto il giornalista le ha risposto: “Potrebbe anche essere…Gemma è un’esperta di strategie per restare sempre al centro dell’attenzione… Lei di certo sa sempre come far parlare di se e questo fa gioco al programma e anche al suo personaggio televisivo“.

Insomma, Maurizio Costanzo non si è certo nascosto dietro un dito e senza indugio alcuno, ha ammesso che Gemma Galgani è ormai un’esperta di strategie, capace sempre di trovare il giusto input per far si che si parli di lei e restare così al centro dell’attenzione. E come giustamente asserisce Costanzo, ciò fa bene sia al personaggio Gemma, sia alla trasmissione che ottiene ottimi ascolti.