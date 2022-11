Maurizio Costanzo stronca Elisabetta Gregoraci: ecco perché non "sfonda" nella tv

Ascolta questo articolo

Ogni settimana Maurizio Costanzo tiene la sua rubrica sul giornale “Nuovo” e in questo numero ha parlato di Elisabetta Gregoraci, ex modella e soubrette di origini calabresi conosciuta principalmente come ex moglie di Flavio Briatore e madre del suo secondogenito, nonché erede, Nathan Falco. Oggetto dell’articolo di Costanzo, in fatto che la Gregoraci non riesce proprio a ottenere progetti grossi né in Rai né nelle emittenti private, tra cui Mediaset.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, dove Alfonso Signorini ha cercato in ogni modo di renderla protagonista, si pensava che Elisabetta Gregoraci avrebbe finalmente avuto successo come conduttrice, arrivando a presentare uno show importante o addirittura riuscendo ad avere un programma tutto suo. Ma questo non è successo.

Elisabetta Gregoraci non si afferma come conduttrice? La spiegazione di Maurizio Costanzo

Dopo l’esperienza al GF Vip, infatti, Elisabetta Gregoraci ha continuato a presentare solo Battiti Live (che va in onda in estate su Italia 1) e a fare qualche comparsata televisiva qua e là. Per lei si era parlato di un programma in Rai che tuttavia è stato eliminato dal palinsesto per mancanza di fondi. Ma come mai tutto ciò? Forse l’ex moglie di Flavio Briatore non ha le capacità per essere una brava conduttrice oppure, come sostengono i suoi fan, è solo sfortunata?

Secondo Maurizio Costanzo, alla Gregoraci manca qualcosa di fondamentale per riuscire ad affermarsi come conduttrice, ovvero la cosiddetta “gavetta”. Sempre secondo il marito di Maria De Filippi, la show-girl di Soverato “non ha grandi esperienze alle spalle e avrebbe bisogno di fare ancora un po’ di gavetta prima di affermarsi definitivamente”.

Infine, il marito di Maria De Filippi ha concluso: “Si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”.