Maurizio Costanzo spiega perchè Tina Cipollari è aggressiva: "Fa il suo gioco e si diverte"

Tutto il pubblico italiano, e non solo quello che segue “Uomini e Donne“, conosce ormai benissimo l’eccentrica Tina Cipollari. L’opinionista del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, non hai perso occasione per criticare e attaccare con un fare anche abbastanza acceso, tutti coloro che a suo dire non andavano bene in trasmissione.

Sia tronisti che corteggiatori del trono classico, sia dame che cavalieri del trono over, hanno subìto l’ira della Cipollari e ne sa qualcosa anche Gemma Galgani, la sua più acerrima nemica. Tra le due donne non scorre buon sangue e spesso hanno abituato il pubblico che le segue, a scene davvero forti, intense, culminate con diverbi alquanto accesi.

Spesso è Tina ad attaccare Gemma con veemenza, la Galgani dal canto suo cerca di difendersi come può, ma spesso la Cipollari ha la meglio e questo suo atteggiamento è stato più e più volte criticato dal web. Tina è stata accusata di essere una bulla nei confronti di Gemma, di adottare un comportamento aggressivo e di non riuscire a contenersi in alcun modo.

Chi ha rotto il silenzio ed è intervenuto proprio sugli atteggiamenti forti che Tina assume in televisione, è stato Maurizio Costanzo, il quale attraverso la rubrica televisiva che da anni cura sulla rivista “Nuovo Tv“, ha espresso il proprio parere. Secondo Costanzo il fare irruento di Tina non è altro che un gioco che la stessa Cipollari conduce con consapevolezza.

Sul settimanale, il marito di Maria De Filippi, ha scritto: “Il fare piccato e critico di Tina Cipollari fa parte del suo personaggio. Non credo che la vamp di Uomini e Donne stia cambiando atteggiamento rispetto a prima: fa solo il suo gioco e si diverte“. Queste sono state le parole di Costanzo, il quale in questa occasione ha in qualche modo giustificato la Cipollari, cosa che in passato non è sempre accaduta.

Qualche tempo fa difatti Costanzo ha avuto da ridire su uno dei tanti scontri avvenuti a Uomini e Donne, proprio tra Tina e Gemma e in quell’occasione non fu proprio clemente nei confronti della Cipollari. Ma d’altronde si sa, Tina è così è una donna esplosiva, che non ha peli sulla lingua, tutto ciò che pensa dice e spesso agisce in maniera decisa.