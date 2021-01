Maurizio Costanzo si vaccina contro il Covid, ma non in tv: spiegato il motivo

Maurizio Costanzo in questi giorni si è sottoposto alla somministrazione della prima dose di vaccino contro il il Covid-19, il virus che sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta. Una decisione che Costanzo, e come lui tanti altri, ritiene socialmente responsabile per cercare di mettere la parola fine a questa pandemia che sta avendo ripercussioni tragiche anche a livello economico e sociale, oltre ovviamente, a quello sanitario.

Il marito di Maria De Filippi, quindi, è fiero di poter dichiarare di aver iniziato il percorso di vaccinazione e, per rassicurare anche le persone che ancora storcono il naso davanti a questa eventualità, racconta di sentirsi più in forma che mai: “Non ho avuto nessuna reazione collaterale” ha precisato Costanzo su Rai Radio 1, nella trasmissione “Un Giorno da Pecora“.

Maurizio Costanzo e il vaccino anti Covid-19

La somministrazione è stata effettuata presso il Campus Biomedico di Roma, circa 8 giorni fa e Costanzo coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente l’infermiere che gli ha iniettato la dose di vaccino. Il conduttore del “MCS” si è congratulato con lui e lo ha riempito di complimenti, usandolo forse come vettore di una riconoscenza che si estende a tutto il personale sanitario e scientifico che in questo periodo tanto stanno facendo per cercare di riportare l’Italia e gli italiani alla normalità che tutti noi sogniamo.

“L’unico sberleffo che possiamo fare al virus è vaccinarsi” ha ribadito con fermezza Costanzo, augurandosi che il suo esempio possa essere incoraggiante per le persone che lo stimano e lo seguono con affetto. Proprio per questo motivo, è naturale domandarsi come mai non abbia deciso di mostrarsi al suo pubblico durante la vaccinazione. Ed è proprio lo stesso Costanzo a spiegare i motivi di tale presa di posizione.

Spiega di aver preso questa decisione per il semplice fatto che non si sentiva a suo agio, non ritenendosi la persona adatta per farlo: “Mi sembrava eccessivo. Finché lo fa un virologo di nome è giusto, perché è del ramo”. L’opinione pubblica, in merito alla questione, è decisamente spezzata in due: c’è chi sostiene che i personaggi pubblici dovrebbero dare il buon esempio e la spinta a chi ancora dubita di vaccinarsi, altri invece ritengono che una vaccinazione pubblica sia solo un modo di dare spettacolo.