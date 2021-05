Maurizio Costanzo preferisce Alessia Marcuzzi come conduttrice de "L’isola dei famosi"

La nuova conduzione de “L’isola dei famosi” affidata a Ilary Blasi, con i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non convince tutti i telespettatori. Difatti le critiche sul web per la moglie di Francesco Totti non mancano e in tanti vorrebbero, per la prossima edizione, il ritorno di Alessia Marcuzzi.

Maurizio Costanzo, che cura una rubrica sul settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti, ha voluto rispondere a un lettore della rivista proprio sul reality. Al giornalista gli viene chiesto il suo pensiero su Ilary Blasi e se preferisce lei ad Alessia Marcuzzi.

La risposta di Maurizio Costanzo

A quanto pare Maurizio Costanzo non sembra essere del tutto convinto della conduzione del programma: “Credo che questo bel reality meriti una conduttrice con maggiore umanità. Quindi Ridateci Alessia Marcuzzi“. Nonostante questa critica il conduttore loda comunque Ilary Blasi, rivelando che molto probabilmente Mediaset ha preso questa decisione per dare un po’ di novità alla trasmissione.

Sul piano televisivo però Costanzo sembra avere un debole per Alessia Marcuzzi: “Lei è brava, fa altri programmi al momento, ma non è detto che prima o poi non torni all’Isola” spezando comunque una lancia nei confronti di Ilary Blasi: “Il suo stile frizzantino che piace a molti. Il suo punto di forza è la sua spontaneità e secondo me sta facendo un ottimo lavoro“.

In una recente intervista rilasciata al “FQ Magazine“, una rubrica curata dal “Il Fatto Quotidiano”, Costanzo rivela che il “Grande Fratello Vip” è andata meglio rispetto a “L’isola dei famosi” perché nella trasmissione in Honduras, al momento, mancano i personaggi noti che possono dare una spinta in più alle dinamiche di gioco. Difatti proprio su questo argomento per lui i più famosi sono Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che però non partecipano al gioco ma sono dei semplici conduttori.