Maurizio Costanzo parla di "Temptation Island": "Il Vip ti può fregare"

La nuova edizione di “Temptation Island” sta per tornare. Giovedì 2 luglio assisteremo alle vicende delle sei coppie in gioco e alle gesta di tentatori e tentatrici, per un programma che fino all’ultimo ha rischiato di non andare in onda a causa del Coronavirus. La macchina perfetta di Maria De Filippi non ha però mollato la presa e seppur con grande fatica è riuscita a mandare in onda “Temptation Island” e a quanto pare, anche senza restrizioni.

Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippi Bisciglia, anche se, con la presentazione ufficiale già ultimata, delle sei coppie in gara, abbiamo avuto la possibilità di comprendere che questa non sarà né un’edizione nip né un’edizione vip, ma rappresenterà un mix tra le due. Difatti delle sei coppie in gara, due sono composte da vip e per la precisione si tratta di Antonella Elia e Pietro delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Questo è un segno tangibile, del fatto che con ogni probabilità a settembre non ci sarà la versione vip e così Queen Mary ha deciso di creare un ibrido senza precedenti tra le due versioni, d’altronde anche lei si è dovuta adattare ai tempi del covid e c’è da dire che lo ha fatto alla grande. In prossimità dell’inizio di “Temptation Island”, Maurizio Costanzo ha parlato della trasmissione.

Il marito della De Filippi, intervistato da “Giornalettissimo“, a proposito del programma di punta dell’estate di canale 5, ha dichiarato: “Sono felice riparta, è un primo segnale forte di ripresa inteso come lavoro. Darà serenità e servirà per non pensare ai problemi. Io lo guardo. Sono fan della versione con i Nip e non con i Vip. Guardando dal buco della serratura con i personaggi non famosi c’è sempre la curiosità legata alla verità. Il Vip ti può fregare, ecco, perché sa far televisione“.

Costanzo ha espresso la sua personale opinione, ammettendo di preferire la versione nip a quella vip. Infondo, come lo stesso Maurizio asserisce, i vip sanno fare televisione, sanno come muoversi e dunque possono fregare. Il giornalista ha ammesso di essere un fan del programma e che guarderà anche l’ottava edizione.