Maurizio Costanzo parla del suo programma e della De Filippi: "Sono fortunato ad averla incontrata"

Maurizio Costanzo ha rilasciato una intervista nel numero del 14 maggio di “Sette“, il settimanale del Corriere della Sera che si occupa di cronaca, cultura, politica e attualità. Il conduttore parla dell’incredibile successo che ottiene da ormai quarant’anni il talk “Maurizio Costanzo Show” e della sua relazione con Maria De Filippi.

Partendo però dalla sua trasmissione svela con orgoglio: “Quarant’anni e quasi 55.000 ospiti intervistati. E dire che, a ripensarci, è stata una intera vita professionale nata sugli inciampi”. Nel suo talk show sottolinea di aver lanciato numerosi personaggi molto importanti come Rosario Fiorello e Valerio Mastandrea.

Il conduttore non esclude che molti telespettatori dopo otto lustri possano essersi stufati del suo programma, ma a oggi gli ascolti stanno dando ragione a Maurizio Costanzo: “Si registrano incredibili punte del 14-15%. Dalle analisi del tipo di pubblico abbiamo scoperto che ora ci segue una nuova fascia di pubblico femminile giovane. Beh, gratificante, lo ammetto. E’ bello sapersi rivolgere alle nuove generazioni”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nella sua vita si è sposato quattro volte: la prima volta nel 1963 con Lori Sammartino, una fotoreporter. Dal 1973 al 1984, è stato invece coniugato con la giornalista Flaminia Morandi dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio. Nel 1989 si è sposato con la conduttrice televisiva Marta Flavi, ma divorziano nel 1994. Infine, il 28 agosto 1995 si è sposato con l’attuale moglie Maria De Filippi, conosciuta nel ’89.

Nonostante i numerosi matrimoni Maurizio Costanzo afferma: “Ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Non rinnego il passato, la vita va vissuta per quella che è. Per fortuna ho incontrato Maria. Più di una fortuna. Molto, molto di più”.

Maurizio Costanzo rivela che non ci sono segreti per far durare una storia d’amore per così tanto tempo ma ammette che Gabriele, il figlio adottato con Maria De Filippi, ha dato una marcia in più alla loro storia d’amore. Infatti dichiara di ricordarsi ancora l’emozione di quando il ragazzo, all’età di 12 anni, lo chiamò “papà” per la prima volta.