Maurizio Costanzo parla del caso Corona-Fogli e difende Alessia Marcuzzi: "Da applaudire!"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Per quanto mi riguarda Alessia Marcuzzi ha fatto lo stesso sbaglio dell'anno scorso, quando Eva Henger si scagliò contro Monte per il canna gate. Come conduttrice non mi è sembrato giusto che non sia intervenuta direttamente ma ha atteso una settimana per chiedere scusa a Riccardo Fogli. Credo che durante la finalissima verrà ripreso questo argomento e forse capiremo molte cose.