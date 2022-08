Maurizio Costanzo, l’annuncio sulla morte di Maria De Filippi: "Troppo dolore"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. L’uomo, oltre ad essere il marito di Maria De Filippi, è una persona che ha fatto della sua professione una vera e propria missione. Sempre garbato e gentile, Costanzo è entrato nel cuore degli italiani, questo anche per la sua grandissima sensibilità. Ancora oggi Maurizio è una delle personalità più seguite del mondo dello spettacolo, e alcune sue dichiarazioni fanno discutere.

Maurizio ha presenziato a diversi programmi televisivi, non solo in Mediaset, ma anche in Rai, dove nel 2021 è stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, dove ha rivelato come nel suo studio di casa abbia diversi televisori sintonizzati ognuno su un canale diverso, questo per seguire tutte le notizie che arrivano in diretta dall’Italia e dal mondo. E proprio Maria De Filippi ha fatto delle confessioni molto private sul suo rapporto con il marito, vediamo che cosa ha detto.

Maria De Filippi, “troppo dolore”

Come è risaputo Maria De Filippi e il marito Maurizio Costanzo hanno un bellissimo rapporto, insieme sono complici in tutte le circostanze della vita e come hanno dichiarato diverse volte alla stampa il loro amore è più forte che mai. Ultimamente la De Filippi ha rilasciato importanti dichiarazioni al settimanale Oggi.

Maurizio stesso ha dichiarato di volere accanto la moglie fino alla fine dei suoi giorni, e così vorrebbe anche la De Filippi. Una coppia tenerissima quella composta dai due celebri conduttori televisivi. A tal proposito le dichiarazioni sul momento della morte di Maurizio da parte di Maria sono state fortissime.

“Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita. Sogno di prendere la vita con più leggerezza” – così ha dichiarato la De Filippi al settimanale Oggi.