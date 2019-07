Maurizio Costanzo elogia Filippo Bisciglia: "Lavora troppo poco" e lancia un appello ai direttori tv

Filippo Bisciglia sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico che lo segue ogni lunedì sera su Canale 5, al timone di Temptation Island, il fortunato reality show che mette alla prova coppie di fidanzati alle prese con continue tentazioni sulle spiagge assolate della Sardegna.

Ad apprezzare il suo operato scende in campo anche l’autorevole voce di Maurizio Costanzo che, dall’alto della sua immensa carriera, riesce senza dubbio a riconoscere un talento, ed è proprio questo che ha visto in Filippo Bisciglia. Le lodi che tesse mettono in luce la stima che il marito di Maria De Filippi prova per il conduttore del reality estivo.

Maurizio Costanzo tesse le lodi di Filippo Bisciglia

“Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione”, esordisce così Costanzo sulle pagine del settimanale “Nuovo” e ne spiega anche i motivi, “È un ragazzo talentuoso e, al contrario di altri suoi colleghi, educato e pacato nei modi. L’affollamento che c’è adesso nei vari programmi gli concede poca aria”.

E’ risaputo quanto Maurizio Costanzo non ami la tv urlata, così come la moglie Maria De Filippi che, durante tutti i suoi programmi, non si è lasciata mai andare a discussioni feroci alzando i toni. Con fare fermo e controllato, però, ha sempre messo in chiaro le sue idee e le sue intenzioni.

Temptation Island, il conduttore Bisciglia viene proposto da Costanzo per altri programmi

L’atteggiamento di Bisciglia deve aver colpito molto Costanzo che, rivolgendosi direttamente ai direttori dei vari canali tv, ha lanciato loro un appello che riguarda l’ex gieffino: “Ma i direttori dei canali potrebbero ripensarci e affidargli altri programmi”.

Questa interessante eventualità era già stata proposta sul web da molti utenti che, nei giorni scorsi, hanno avanzato questa richiesta chiedendo a gran voce che Filippo Bisciglia fosse messo al comando di altri programmi, come per esempio il Grande Fratello. Vedremo se, dopo questo accorato appello, qualcuno ai piani alti delle varie reti televisive, sposterà il suo interesse proprio su Bisciglia.