Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: "Stavolta il tradimento è pubblico". La rivelazione ha sconvolto tutti i fan

Hanno raggiunto e superato le nozze d’argento Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, una delle coppie più amate televisivamente parlando e più ammirate per il loro amore come pochi.

Un amore solido, fatto di grande complicità, divertimento, maturità, condivisione…sono queste le caratteristiche che rendono la loro storia così tanto accattivante.

Il tradimento

Maria e Maurizio sono due pilastri del mondo televisivo italiano, i loro programmi sono sempre sulla cresta dell’onda e loro continuano a conquistare i telespettatori con la loro umiltà, senza mai essersi montati la testa nonostante i loro successi, uno dietro l’altro. Se Maria, nel corso degli anni, ha saputo intrattenere tutte le generazioni con i talent e dating show, Maurizio ha optato più sull’atttuale, con un’occhio al gossip. Ed è questo loro stare al passo coi tempi, senza mai sembrare la coppia che rema contro i giovani e le loro idee, anzi, assecondandoli, senza alcun tipo di preconcetto, che non ha mai smesso di incuriosire i paparazzi. Insomma, nonostante la loro lunga carriera, sono sempre sotto gli occhi dei riflettori.

Queen Mary, anche durante i duri anni della pandemia, ha tenuto compagnia, da inarrestabile professionista, a chi era costretto a casa per il Covid o aveva semplicemente bisogno di una ventata di spensieratezza. Così, come solo una grande presentatrice è in grado di fare, si è rimboccata le maniche e con mascherine e distanziamento, ha proseguito il suo Uomini e Donne in versione over e giovani alla grande. Come farebbe la Mediaset senza questa grande coppia? In queste ore, però, non si fa che parlare di tradimento. Chi avrebbe cornificato chi? Tranquilli, nessun tradimento in senso stretto, i fan possono lanciare un sospiro di sollievo, dunque. A svelare tutto è stata Antonella Clerici, attraverso una stories pubblicata su Instagram.

Costanzo ai microfoni di ‘Nuovo Tv’, ha dichiarato: “The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere”e questa affermazione è stata interpretata come un tradimento alla De Filippi che tratta anche programmi musicali. Il conduttore ha aggiunto: “Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”. La Clerici, lusingata, lo ha ringraziato.