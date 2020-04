Maurizio Costanzo e l’amore per Maria: "Con lei ho il cielo in una stanza"

Il popolare giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni“, dove ha parlato del drammatico momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia dovuta al Coronavirus, ma anche della sua famiglia e dell’amatissima moglie, Maria De Filippi.

Lo stop allo storico programma “Maurizio Costanzo Show” – che doveva andare in onda ad aprile – aveva creato dei rumors in rete circa una ipotetica positività del celebre giornalista al Coronavirus. Una notizia falsa, che è stata smentita subito, infatti Maurizio Costanzo sta bene e lavora come sempre nel suo ufficio di Roma, nel quartiere Prati, da dove ha rilasciato l’intervista telefonica al celebre giornale dedicato ai programmi televisivi italiani e non solo.

Maurizio Costanzo torna in tv con un nuovo programma

Il marito di Maria De Filippi ha raccontato che una delle cose che gli manca di più della vita prima del Coronavirus è quella poter abbracciare gli amici. Le abitudini del giornalista non sembrano però essere cambiate molto rispetto a prima, poiché la vita della coppia Costanzo è sempre stata molto intima, privata e casalinga.

Il lavoro per Costanzo è una conditio sine qua non, infatti il giornalista continua a presenziare al programma radio “Strada facendo” in onda su Isoradio dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12, ma anche continua a portare avanti le sue rubriche su “Il Tempo“, “Libero” e la “Piccola storia della tv” su Tv, Sorrisi e Canzoni.

Per i fan de “L’intervista” c’è una bella notizia, perché Costanzo ha annunciato che presto riprenderanno le riprese. Il fatto di non poter fare, invece, il Costanzo Show, è per il giornalista un dispiacere fortissimo. Il pubblico è infatti una parte fondamentale del programma, quindi senza persone in platea sarebbe assurdo farlo.

Come tanti italiani in questo momento, anche Maurizio Costanzo ha ammesso di usare delle precauzioni per evitare il contagio, in tal senso le sue parole: “Io consumo ettolitri di amuchina. Durante gli spostamenti, indossiamo tutti la mascherina: io, le mie segretarie, gli uomini della scorta. E prima di rientrare in casa Maria e io lasciamo le scarpe fuori dalla porta“.

Distanza sociale anche con Maria? Sembra proprio che i coniugi Costanzo abbiano deciso di mantenere le distanze anche in casa. A differenza di tanti italiani che per far passare il tempo durante la quarantena si solo lasciati andare alle delizie della tavola, Maurizio ha rivelato di aver perso l’entusiasmo per il cibo: “Sull’umore questo virus influisce: un po’ di tristezza e di ansia mi stanno venendo“.

Il giornalista ha dovuto rinunciare al rito del pranzo con i figli, che però sente spesso al telefono. Nonostante i tanti impegni lavorativi, nella vita di Costanzo c’è anche tempo per la noia, che il giornalista definisce casa sua. Il tempo libero Costanzo lo passa a rileggere le opere di Ennio Flaiano, ma non disprezza però guardare la tv. Tra i suoi programmi preferiti ci sono quelli d’informazione, tra cui Dritto e Rovescio, ma anche DiMartedì.

Cosa manca nella tv italiana? Costanzo non ha dubbi: “La tv della memoria, gli sceneggiati, i varietà. Le do una notizia: farò un programma su Raidue, titolo di lavoro “Album di famiglia”, in cui commenterò programmi storici. Andrà in onda a maggio, il sabato alle due di pomeriggio“. Di questi tempi, in tanti fanno dei bilanci della propria vita, sul tema Costanzo ha ammesso che gli è andata bene, quanto ai propositi, il suo unico obiettivo adesso è vivere.

Quando il peggio sarà passato, quale sarà la prima cosa che farà Maurizio? “Tornerò a stringere mani, un gesto che mi manca moltissimo“.A breve Maurizio e Maria faranno 25 anni di matrimonio, un traguardo per il giornalista che dopo quattro matrimoni, non avrebbe mai pensato di arrivare a tanto. Per il giorno dell’anniversario di nozze l’unico desiderio di Costanzo è quello di festeggiarlo con Maria, anche solo in una stanza, come nella canzone di Gino Paoli.