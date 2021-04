Maurizio Costanzo e la dichiarazione d’amore inaspettata a Maria De Filippi

Chi l’avrebbe mai detto che lo storico giornalista Maurizio Costanzo, alla sua età di 82 anni, si lasciasse andare in bellissime frasi d’amore e dediche destinate alla sua dolce metà, che oramai lo accompagna da ben 26 anni di matrimonio, Maria De Filippi.

Un amore nato quasi per caso, dopo che Costanzo aveva affrontato ben 3 matrimoni non riusciti; spesso infatti, quando si parla di Maria nelle tante interviste concesse nel corso degli anni, Costanzo affronta in maniera breve e tagliente l’argomento, dichiarando: “Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta, quella giusta la azzecchi“.

La dichiarazione di Costanzo a sua moglie Maria

Questa volta però il giornalista ha dato fondo al suo lato più romantico, dimostrando tutto l’amore che prova per sua moglie Maria. Ecco infatti cosa ha dichiarato in una recente intervista a “Che tempo che fa” di fronte a Fabio Fazio: “Sarò un romantico, ma per me il dono più bello che ho ricevuto dalla vita è di avere incontrato Maria e di essere rimasto con lei tutti questi anni. Noi festeggiamo ogni giorno per la fortuna che entrambi abbiamo avuto. Dopo tanti anni le coppie scoppiano, l’amore scompare. Io e Maria siamo una sola forza e ci regaliamo energia a vicenda“.

Dichiarazione che è stata in seguito ripostata sulla pagina Instagram del fan club di Canale 5 e che di certo non è passata inosservata. Sentimento oltremodo ricambiato da parte di sua moglie, che in più occasioni ha sempre dimostrato amore e affetto verso suo marito: “Maurizio è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore“.

Sono passati ben oltre 26 anni di matrimonio e da allora la coppia appare inseparabile, condividendo insieme la passione per il giornalismo e per la televisione. Tra i due infatti esiste un legame che va ben oltre la complicità e la passione, sono infatti passati tanti anni ma tra Maria e Costanzo l’amore non si è affievolito.