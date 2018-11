Maurizio Costanzo diventa social: apre il suo primo profilo su Instagram

Maurizio Costanzo, il popolare ed amatissimo giornalista e conduttore televisivo, è tornato a far parlare di sé non tanto per i recenti successi registrati dal suo programma “Maurizio Costanzo Show”, ma anche per una novità del tutto inedita e straordinaria che lor riguarda, cioè quella dell’apertura di un profilo sul noto social network di ocndivisione di Instagram.

La comunicazione oggi passa anche – e soprattutto – attravero i social network, un dato che può piacere o no, ma è un dato di fatto da cui ormai non si può più prescindere. Una cosa che ormai hanno capito bene tanti personaggi, fino al punto di creare nuove figure professionali come quelle delle influencer o delle imprenditrici digitali, come lo è ad esempio Chiara Ferragni.

Maurizio Costanzo sbarca su Instagram

L’autorevole firma e pilastro della televisione italiana, Maurizio Costanzo, non si era ancora avvicinato a queto tipo di mondo, e la notizia che si sta battendo nelle ultime ore è proprio quella che il celebre marito della conduttrice di “Amici” e “Uomini e Donne” Maria De Filippi è sbarcato ufficialmente su Instagram.

A primo acchito potrebbe sembrare una fake new, invece non lo è affatto. Tutto confermato quindi, il conduttore de “L’Intervista” e del “Maurizio Costanzo Show” ha aperto il suo primo profilo social. Una doppia sorpresa però, perché oltre a destare clamore il fatto che Costanzo sia ormai diventato “social”, dall’altra c’èe anche quella dell’uso di un nickname davvero molto curioso.

Un nome che sicuramente – conoscendo l’umiltà connaturata al presentatore – non è stato scelto personalmente dal celebre giornalista, ma dal suo staff che in questa scelta probabilmente ha voluto attestare tutta la stima ed il rispetto per una persona così unica e speciale come è Maurizio Costanzo.

Il nuovo profilo di Costanzo si chiamerà “@TheKingMaurizioCostanzo“, e già nelle primissime ore dall’apertura il profilo ha registrato diverse migliaia di adesioni, un trend che sicuramente crescerà a ritmi vertiginosi, considerata la stima e l’affetto del pubblico nei confronti del celebre giornalista, che ha raccontato buona parte della storia e della società italiana nel corso degli ultimi decenni.