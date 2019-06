Maurizio Costanzo difende Tina Cipollari per il gavettone a Gemma Galgani: "In uno show televisivo si può accettare"

L’ultima edizione del trono over di “Uomini e Donne” ha registrato degli ascolti record, ricevendo anche i complimenti da parte di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. Tuttavia quest’anno la trasmissione più volte ha ricevuto delle critiche, legate soprattutto ai comportamenti di Tina Cipollari nei confronti della dama Gemma Galgani.

Nel corso di una puntata di “U&D”, l’opinionista aveva gettato un secchio di acqua fredda in testa alla rivale, provocando delle critiche su Twitter. In tanti hanno gettato fango sulla vamp di “Uomini e Donne“, ricevendo accuse di bullismo da parte di molti utenti per il comportamento avuto su Gemma Galgani. A cercare di mettere una pezza è stata Maria De Filippi, che decise di regalare un mazzo di fiori alla dama.

Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, nella sua rubrica sul settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, decide di ritornare su questa vicenda. Il giornalista rivela immediatamente che il comportamento di Tina Cipollari non è stato un grande esempio per il pubblico, ma nonostante questo perdona l’episodio successo a “Uomini e Donne”.

Le parole di Maurizio Costanzo sul gavettone di Tina Cipollari

La risposta del giornalista ad una lettrice inizia in questa maniera: “Ha ragione, l’esempio di Tina Cipollari non è stato dei migliori. La povera Gemma Galgani si è presa una secchiata d’acqua in studio. Una situazione parecchio umiliante, che l’ha ridicolizzata davanti a tutti. Di certo, un comportamento non corretto da mostrare, né da seguire”.

Nonostante questa affermazione, Maurizio Costanzo ha preso le difese dell’opinionista: “Ma se si tiene presente che il contesto è quello di Uomini e Donne, dove c’è sempre un clima di ironia ed il prendersi in giro è all’ordine del giorno, il discorso cambia. Resta il fatto che non sia un comportamento da imitare, ma in uno show televisivo si può anche accettare”.