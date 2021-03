Maurizio Costanzo difende Giulia De Lellis per la conduzione di "Love Island": "Farà bene, ha fatto la sua gavetta"

In esclusiva su Discovery+ andrà in onda la prima edizione di “Love Island“, il reality show che ha già conquistato varie nazioni del mondo, tra cui Regno Unito, Germania, Svezia e Australia. I casting stanno andando ancora avanti, e in Italia dovrebbe estate in estate e quindi, molto probabilmente, la prima puntata verrà trasmessa in inverno.

Il programma, come riportato dal sito di Real Time, dovrebbe avere alcuni punti in comune con “Temptation Island”: “Il format del programma, vede uomini e donne single vivere insieme in una villa, nella speranza di trovare l’amore e vincere così un premio in gettoni d’oro. Ma si sa, il percorso per trovare l’amore non è mai semplice e tra flirt, gelosia e divertimento toccherà alle coppie riuscire a conquistare il pubblico da casa e soprattutto a conquistare il proprio partner”.

Maurizio Costanzo difende Giulia De Lellis

Come già svelato anche dalla diretta interessata, a condurre la prima edizione di “Love Island” ci sarà Giulia De Lellis. Si tratta dell’esordio assoluto al timone di una trasmissione, siccome fino a questo momento ha partecipato solamente a “Uomini e donne” come corteggiatrice di Andrea Damante e alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip” classificandosi quarta dietro a Ivana Mrázová, Luca Onestini e Daniele Bossari.

Le critiche su una decisione così delicata non sono mancate, siccome il pubblico avrebbe giudicato la De Lellis totalmente inesperta per un ruolo di tale importanza. Sull’argomento interviene anche Maurizio Costanzo, che ha voluto rispondere a una lettera ricevuta da una lettrice indignata per questa decisione presa dalla rete.

Maurizio Costanzo però prende le sue difese: “Da quello che so Giulia De Lellis ha fatto la sua gavetta. Poi, parliamo chiaro: non va a condurre Superquark ma un reality show”. Il marito di Maurizio Costanzo, nel suo piccolo, è stato sempre molto vicino alla De Lellis invitandola anche al “Maurizio Costanzo Show”.