Maurizio Costanzo difende Gemma Galgani: "È un volto storico di Uomini e donne, non deve andar via"

Gemma Galgani è ormai diventato uno dei personaggi più noti del trono over di “Uomini e Donne“, il dating show in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La dama ha conquistato le prime pagine dei settimanali dei gossip grazie alla sua storia assai travagliata con il “gabbiano” Giorgio Manetti, ormai fuori da U&D.

Il suo personaggio ha comunque portato molte critiche, sia da parte dei fan che degli opinionisti nello studio di Mediaset. In particolar modo fa parlare ormai da anni la sua rivalità con la vamp Tina Cipollari, in cui spesso si lanciano delle frecciatine anche molto discusse.

Tra i fan di Gemma troviamo Maurizio Costanzo, il marito di Maria De Filippi. Nella sua rubrica al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha dichiarato che un nome come il suo non dovrebbe essere mai allontanata dal dating show poiché è un personaggio ancora funzionante.

Maurizio Costanzo parla in questa maniera della dama: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”.

Da queste parole quindi si può capire facilmente che Maurizio Costanzo appoggi totalmente la presenza di Gemma Galgani negli studi del dating. Questa non è comunque una novità, poiché è stata più volte ospite al “Maurizio Costanzo Show“. I suoi fan ricordano ancora il bacio, molto appassionato, scambiato tra Gemma e Giorgio Manetti negli studi del talk show. Ma ormai questi sembrano solamente dei lontani ricordi, poiché George ha deciso di chiudere definitivamente questa storia abbandonando gli studi di U&D.