Maurizio Costanzo difende Chiara Ferragni dalle accuse di Flavio Briatore: "Non sono d’accordo con lui"

Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua in merito alle pesanti offese di Flavio Briatore nei confronti della fashion blogger Chiara Ferragni e chi è disposto a spendere molti soldi solamente per seguire una suo corso di trucco. Secondo Briatore oltretutto l’influencer non può sicuramente essere considerato un lavoro ma solamente un modo furbo per fare soldi e diventare subito milionari.

Queste dichiarazioni molto forti hanno fatto storcere il naso a Costanzo che ha invece appoggiato in pieno il lavoro della moglie di Fedez che oltretutto non ha minimamente voluto replicare all’imprenditore. Nella sua rubrica settimanale di Nuovo Tv invece, il marito di Maria De Filippi ha voluto rispondere personalmente a Briatore e alle sue accuse.

“Non sono d’accordo con Briatore. Il mondo è cambiato moltissimo anche grazie a Internet, che ha letteralmente aperto nuovi orizzonti, talvolta non tangibili e neppure facilmente comprensibili. Fare il blogger o l’influencer è un lavoro vero, ma diverso da quelli canonici di cui parla Briatore” ha infatti chiosato Costanzo asserendo altresì che essere influencer non è certo come fare il panettiere, il muratore o il falegname.

Secondo Maurizio non ci sarebbe nulla di male e se qualcuno riesce a mettere in piedi un blog di successo ma soprattutto seguito da migliaia di persone c’è solo da ammirarlo perchè sicuramente questa persona è capace di intuire che cosa interessa al mercato. Questa è la prima volta che Costanzo si schiera dalla parte di Chiara Ferragni considerando anche il fatto che in passato, il giornalista, aveva attaccato sia lei che Fedez per alcuni loro atteggiamenti.

La coppia infatti si era fatta immortalare in un supermercato, durante la festa di Fedez, mentre spostavano oggetti e mettevano a soqquadro tutto innescando una marea di critiche e polemiche non solo negli utenti del web ma anche in Costanzo. Nonostante tutto, la coppia, non ha mai risposto per le rime alle varie accuse ma anzi si sono sempre dimostrati educati.