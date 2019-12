Maurizio Costanzo dice la sua a proposito della relazione tra Gemma e Juan Luis: "La storia sta appassionando"

Gemma Galgani è da sempre la vera protagonista del trono over di “Uomini e Donne“. Le sue peripezie amorose appassionano il pubblico, così come le continue liti di cui la donna è protagonista in coppia con l’opinionista Tina Cipollari. Proprio grazie alle vicende della Galgani, il trono over vola con ascolti da prima serata.

Sono tante le avventure amorose che Gemma ha vissuto nel talk show. L’amore più grande lo ha provato per il “gabbiano” Giorgio Manetti, anche se oggi appare completamente rapita da Juan Luis Ciano. Il cavaliere è approdato in trasmissione con l’intento di corteggiarla, la donna è stata colpita da un vero e proprio colpo di fulmine, anche se Ciano non si è ancora completamente lasciato andare.

Indubbiamente la storia ha fatto molto discutere e ad oggi è sulla bocca di tutti. Chi ha espresso la propria opinione in merito, è stato Maurizio Costanzo, il quale attraverso le pagine del settimanale “Nuovo“, ha scritto che approva la relazione tra la Galgani e il dentista napoletano. Secondo il marito di Maria De Filippi, da sempre grande sostenitore della dama torinese, la storia appassionerebbe il pubblico a casa, il quale la segue con estrema enfasi.

Costanzo nello specifico ha scritto: “La sua storia d’amore con il dentista sta davvero appassionando molto il pubblico a casa. La forza del programma di successo è rispecchiare sentimenti, desideri o situazioni normali, in cui il pubblico si può ritrovare“. Insomma Maurizio non ha dubbi, nonostante gli attacchi di Armando Incarnato ad indirizzo di Juan e nonostante il pubblico abbia manifestato qualche reticenza in merito ai sentimenti del bel Ciano.

Gemma è ormai considerata a tutti gli effetti un personaggio del mondo dello spettacolo e Maurizio Costanzo non ha perso occasione, invitandola a più riprese, nel suo storico programma, ovvero “Il Maurizio Costanzo Show“. Insomma per capire come evolverà la storia tra la Galgani e Juan Luis non resta che attendere le prossime puntate di “Uomini e Donne”, ma a prescindere da tutto Gemma può contare su un grande sostenitore, Maurizio Costanzo.