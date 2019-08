Maurizio Costanzo dà due preziosi consigli a Pamela Prati e corre in suo aiuto

Maurizio Costanzo è uno dei più autorevoli giornalisti e longevi conduttori televisivi degli ultimi 30 anni. Ha condotto trasmissioni tv del calibro del “Maurizio Costanzo Show” e “Buona Domenica”. Grazie ai suoi programmi televisivi hanno mosso i primi passi personaggi quali Ricky Memphis, Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti. Per tale ragione, l’80enne romano si è permesso di elargire degli edificanti consigli all’ex soubrette Pamela Prati, dandole delle dritte con le migliori intenzioni.

Tra le pagine del suo blog, ospitato all’interno del sito di news LiberoQuotidiano.it, il marito di Maria De Filippi ha voluto dare i propri personali consigli all’ex star del Teatro Bagaglino, soffermandosi su due specifici suggerimenti. Pur nella consapevolezza di poter fare molto poco, Maurizio Costanzo ha offerto delle idee utili per far uscire la 60enne sarda dallo scandalo mediatico che l’ha travolta.

Conoscendo molto bene i meccanismi televisivi e il mondo del giornalismo, lo stimato e sapiente conduttore Mediaset ha voluto pubblicare due pratici suggerimenti per la Signora Prati. Nella speranza di darle una scossa e sbloccare il pruriginoso vortice mediatico nel quale è stata travolta, Maurizio Costanzo si è rivolto così all’ex showgirl: “Un consiglio: lei ha fatto per anni teatro e anche televisione, perché non dimentica la storia di Caltagirone e si propone per il lavoro che ha fatto per anni come ottima soubrette? Un altro consiglio: lasci perdere i programmi televisivi che a lungo hanno vivacchiato sulla sua storia vera o presunta”.

Dispensare un parere costruttivo ad un orgogliosa diva televisiva del calibro di Pamela Prati potrebbe apparire come un’iniziativa azzardata e una grossa responsabilità. Tuttavia il coscenzioso Maurizio Costanzo ha voluto ugualmente pronunciarsi sul ‘Prati-gate’, suggerendo la giusta chiave per sciogliere l’ingarbugliato scandalo Prati-Caltagirone, che tutt’oggi continua a tormentare l’ex soubrette.

Ma la testarda Pamela Prati comprenderà il valore delle critiche costruttive di Maurizio Costanzo? Prenderà in considerazione i suoi due suggerimenti e li metterà in pratica? Oppure ignorerà la saggezza dello stimato 80enne?