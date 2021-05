Maurizio Costanzo commenta lo sfogo su Instagram della Leotta: "Non dovrebbe avvisare i fotografi"

In questi giorni Diletta Leotta è stata messa al centro di gossip e illazioni a proposito di una sua frequentazione con Ryan Friedkin, il figlio del presidente della Roma: “Mi illudevo che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata”, con queste parole la Leotta si è sfogata sul suo profilo Instagram.

A proposito di questo, ha deciso di dire la sua Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale “Chi“. Sul giornale diretto da Alfonso Signorini è stato pubblicato un servizio fotografico che ritraeva proprio la Leotta e Can Yaman durante un romantico soggiorno sul lago di Como, che sembra mettere fine una volta per tutte alle voci di una loro crisi, ecco arrivare sul solito settimanale anche la personale opinione del marito di Maria De Filippi.

Le parole di Maurizio Costanzo

Costanzo non usa mezzi termini e rivela il suo pensiero circa il fastidio dimostrato dalla Leotta per questi gossip sul suo conto: “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social. Dovrebbe fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare più nemmeno tv“, ha commentato severo il noto giornalista e conduttore.

Precisando anche che esistono molti modi per non fare parlare di sé, uno su tutti è quello di non farsi trovare. Alludendo al fatto che certi serivizi fotografici potrebbero essere stati studiati a tavolino e creati ad hoc. Sicuramente quella di Costanzo è una voce autorevole in materia e le sue parole hanno di certo una consapevolezza che le rende facilmente credibili.

Insomma, un intervento duro e preciso quello di Costanzo che sembra interpretare perfettamente quello che in molti pensano, soprattutto dopo lo sfogo della Diletta sui social.