Maurizio Costanzo commenta la settimana televisiva e boccia pesantemente "Adrian" di Celentano

Maurizio Costanzo, con molta onestà e senza peli sulla lingua, ha voluto dire la sua in merito allo spettacolo Adrian andato in onda la settimana scorsa su Canale 5. Con un intervento sulle pagine del quotidiano Libero, il conduttore ha bacchettato pesantemente lo spettacolo di Adriano Celentano soprattutto dopo che i telespettatori e gli utenti hanno sollevato moltissime critiche e polemiche.

”Inevitabile parlare del programma Adrian, andato in onda il 21 e il 22 gennaio, in prima serata su Canale 5. Ci sono state molte polemiche. Alcuni momenti del programma mi sono parsi interessanti, anche se, inevitabilmente, Celentano è sempre un po’ predicatorio e un po’ presuntuoso” ha chiosato l’inventore del talk show italiano.

Sicuramente le parole rilasciate da Costanzo non faranno di certo piacere al molleggiato che, su Adrian, aveva puntato parecchio artisticamente parlando. Ma il marito di Maria De Filippi non è stato clemente nemmeno con Fabio Fazio e il ricordo di Fabrizio De Andrè a Che tempo che fa domenica 20 gennaio 2018.

Costanzo ha altresì voluto spendere alcune parole per quanto riguarda il Festival di Sanremo confessando una sua preferenza personale per quanto riguarda i conduttori. ”Mancano pochi giorni e, quindi, al di là delle polemiche, c’è già chi si interroga se sarà sempre Claudio Baglioni alla guida del prossimo Sanremo o se, invece, passerà la mano” ha infatti dichiarato Costanzo.

Per il conduttore infatti se dovesse per caso avverarsi questa ipotesi, il suo consiglio personale sarebbe quello di reclutare Carlo Conti o addiritturaa Paolo Bonolis che, quando ha condotto il Festival di Sanremo, è stato molto bravo e competente. Non ci resta dunque che vedere chi sarà concorde con il parere di Maurizio Costanzo ma soprattutto cosa penserà Adriano Celentano delle sue recensioni negative e se risponderà a tono al conduttore più amato e seguito della televisione italiana.