Maurizio Costanzo bacchetta Gabriel Garko: "Ha sbagliato"

Il popolare attore Gabriel Garko ha fatto molto discutere nelle ultime settimane a causa di alcune dichiarazioni rese nel corso della sua ospitata al talk show di Canale 5 “Live Non è la d’Urso“, dove era andato per presentare il suo ultimo libro, raccontando alcuni aneddoti del suo passato, ma anche abitudini del presente, come quella di fumare ogni tanto qualche canna.

L’ex di Eva Grimaldi ha rivelato in quella circostanza di aver fumato anche dei “purini”, per poi affrettarsi a sottolineare il fatto che non è una cosa giusta. Sebbene il pubblico abbia riso, quindi preso ironicamente e con leggerezza le dichiarazioni di Garko, cosa diversa è stato per l’illustre giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo.

Il marito di Maria De Filippi ha ripreso i fatti sulla sua nota rubrica nel settimanale “Nuovo”, dove ha preso le distanze e condannato il comportamento e le dichiarazioni fatte da Garko in tv. Sulle pagine del magazine si legge infatti: “Gabriel Garko ha sbagliato. Certe cose in tv non si dicono“.

King Maury ha poi proseguito dicendo che nn personaggio del calibro di Gabriel non deve mai scordare le responsabilità che ha verso il pubblico. Il giudizio di Maurizio Costanzo è quindi implacabile, richiamando così all’ordine il celebre attore, che invece con assoluta spontaneità aveva ammesso nel salotto della D’Urso di aver fumato canne per la prima volta a Londra, ma di essere entrato subito in paranoia, preoccupato del fatto che le persone che erano con lui lo potessero buttare nel Tamigi.

Garko ha però aggiunto anche che ancora oggi qualche volta – se capita – fuma una canna. Le dichiarazioni di Garko hanno indisposto non solo Maurizio Costanzo, ma anche tanti telespettatori e internauti che hanno commentato sui social le dichiarazioni dell’attore, tacciato di superficialità e non aver soppesato le parole dette in tv.