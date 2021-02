Maurizio Costanzo attacca il GF Vip: "Ha toccato il fondo"

Maurizio Costanzo ci va nuovamente duro sul “Grande Fratello Vip“, in cui prende di mira anche la quinta edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Come riportato dal sito “Gossip e Tv” il marito di Maria De Filippi, sulle colonne del settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, prova a esaminare i lati negativi del reality show.

Nella sua disamina ha voluto comunque discolpare la rete e Signorini, rivelando che dietro a tanto degrado culturale loro c’entrano ben poco: “Se il ‘GF Vip’ ha toccato il fondo non è colpa del format, nè del conduttore, nè di Canale 5. A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa. Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo”.

Il noto giornalista quindi ha voluto lanciare una dura frecciatina a Stefano Bettarini, Denis Dosio, Fausto Leali, Alda D’Eusanio e Filippo Nardi, tutti squalificati dalla quinta edizione del “GF Vip”: “Questa gente sa bene che là dentro ci sono telecamere ovunque e non è ammissibile che ci si lasci andare in quel modo”.

Nei scorsi mesi ha invece parlato in maniera più approfondita della vicenda legata a Fausto Leali: “Che su Benito Mussolini la pensasse così si sapeva da un pezzo. Quindi, partiamo col dire che gli autori del reality show di Canale 5 non avrebbero dovuto ammetterlo nella Casa”. Nonostante questo condanna totalmente la frase dell’artista su Mussolini ed Enock Barwuah e per questo lo invita a chiedere scusa in maniera pubblica.

La situazione è però peggiorata ulteriormente soprattutto negli ultimi giorni, quando ha fatto il suo ingresso per un breve periodo Alda D’Eusanio. Moltissimi vip si sono scagliati contro la giornalista, tra cui Roberta Bruzzone che in una intervista a “Il Fatto Quotidiano” definisce lo show di Canale 5 un programma totalmente diseducativo.