Maurizio Costanzo attacca duramente Magalli: "Poteva evitare la frase infelice su Adriana Volpe”

Giancarlo Magalli è stato oggetto di critiche per le polemiche sollevate dalla sua frase infelice pronunciata durante la trasmissione Non è l’Arena nei confronti di Adriana Volpe. Come ormai ben sappiamo tra i due non corre buon sangue e sono mesi che entrambi preferiscono rispondersi attraverso i giornali.

Massimo Giletti, durante l’intervista, ha chiesto apertamente a Magalli quali siano i rapporti tra di loro oggi e il conduttore senza tanti peli si è lasciato sfuggire una frase che ha letteralmente sconvolto nono solo gli ospiti in studio ma soprattutto i telespettatori da casa. “Non parlo con le bestie” aveva infatti chiosato Magalli facendo infuriare, e non poco, i fan di Adriana Volpe.

A dire la sua su quanto avvenuto anche Maurizio Costanzo che, nell’ultimo numero del settimanale Chi, ha condannato il gesto di Giancarlo. Attraverso la sua rubrica settimanale, il marito di Maria De Filippi ha ammesso di non essere rimasto stupito più di tanto dalla frase di Magalli visto che i rapporti tra i due conduttori “Sono a dir poco pessimi da tempo”.

Nonostante tutto però, Costanzo non ha giustificato l’atteggiamento del collega che poteva sicuramente evitare di dire quella frase infelice. Una guerra tra i due che sembra non aver fine visto che anche Adriana Volpe aveva parlato di quanto successo durante un’ospitata a Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero.

“Sono una signora io” aveva infatti risposto la Volpe alla conduttrice quando quest’ultima le aveva chiesto di Magalli e dei loro rapporti dopo la furiosa litigata avvenuta in diretta a “I Fatti Vostri”. Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua in merito a quanto successo e per il momento la stessa Adriana non ha risposto alle dichiarazioni rilasciate da Magalli a “Non è l’Arena” ma non è detto che non lo faccia prossimamente magari in un’altra trasmissione.