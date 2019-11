Maurizio Costanzo attacca Barbara D’Urso sul caso Tony Colombo

Maurizio Costanzo è una delle pietre miliari della televisione italiana. Amato e apprezzato dal pubblico, il conduttore e scrittore ha espresso il proprio parere sulla questione Tony Colombo, che è diventato un vero e proprio caso mediatico. Il marito di Maria De Filippi, interpellato dal settimanale “Chi” ha espresso la propria opinione.

Andando con ordine, Tony Colombo cantante neo melodico napoletano, ha sposato in seconde nozze, qualche mese fa, Tina Rispoli, vedova di un boss della camorra. La notizia ha subito destato scandalo, difatti l’idea comune è che dietro il matrimonio ci sia la malavita, ma i diretti interessati continuano instancabilmente a negare il tutto.

Della faccenda si è occupata in prima persona Barbara D’Urso, la quale nei suoi diversi salotti ha più volte invitato e ospitato la coppia, che si è difesa a più riprese. Nella questione è però intervenuto Massimo Giletti, il quale nella sua trasmissione “Non è l’arena” ha esaminato il lato opposto della faccenda, ovvero l’ipotetica reale esistenza del legame.

Le polemiche in merito alla questione sono state tante, e inevitabilmente hanno coinvolto sia la D’Urso, sia Giletti, i quali hanno viaggiato su due lunghezze d’onda differenti, difatti Giletti aveva criticato la D’Urso per aver ospitato e dato spazio alla coppia di sposi. Questa volta ad intervenire nella faccenda ci ha pensato Maurizio Costanzo.

Costanzo, intervistato dal settimanale “Chi”, ha risposto ad una domanda diretta che gli ha fatto Alfonso Signorini, direttore del giornale. La domanda è stata la seguente: “Ma lei sta con Massimo Giletti che lo ha più volte stigmatizzato o fa bene Barbara D’Urso che più volte lo ha invitato in trasmissione?“.

Pronta, diretta e decisa è arrivata la risposta di Costanzo, il quale ha asserito: “Non ho il minimo dubbio che in questa vicenda abbia ragione Massimo Giletti. Non possiamo far finta di niente. Dietro il matrimonio del quale si parla c’era la presenza importante di esponenti della camorra“. Insomma appare chiaro da che parte si sia schierato Costanzo e come la pensa in merito alla questione, chissà che la D’Urso non voglia replicare.