Maurizio Costanzo asfalta Selvaggia Roma: "Sembra una scappata di casa. Non mi piace"

Selvaggia Roma ha varcato la porta della casa del “Grande Fratello Vip“, da circa una settimana e già ha scatenato il caos. A detta sua, questa estate avrebbe baciato sia Enock che Pierpaolo Pretelli. Il primo ha avuto una forte reazione negando il tutto, così come il secondo ha smentito le parole di Selvaggia, che nelle ultime ore si è pesantemente scagliata contro Enock accusandolo di falsità.

Dunque, non è nemmeno entrata in casa e già ha creato scompiglio. Selvaggia Roma è approdata per la prima volta in televisione grazie a “Temptation Island”, dove partecipò in coppia con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo. La storia tra i due è poi finita in malo modo e oggi la Roma è un’influencer che vanta un numero di follower abbastanza considerevole. Grazie a ciò è riuscita a partecipare al reality show.

Maurizio Costanzo però ha messo nel mirino la Roma, esprimendo la propria opinione sul conto della gieffina, asfaltandola. Costanzo a “Casa Chi” ha dato i voti ai concorrenti del “Grande Fratello Vip” e sul conto della Roma è stato abbastanza duro. “Selvaggia Roma più che una entrata nella Casa, sembra una scappata di casa. Non mi piace“, ha dichiarato Maurizio lanciando un vero e proprio affondo contro la donna.

Non ha mostrato peli sulla lingua il giornalista, esprimendo il suo giudizio e anche molto pesante contro Selvaggia Roma. Costanzo ha poi parlato anche di Maria Teresa Ruta. A detta di Maurizio, la Ruta è una delle candidate alla vittoria finale, ma il suo giudizio sul proprio conto non è stato dolce del tutto come potrebbe sembrare, bensì un dolceamaro.

Il giornalista si è soprattutto domandato quanto il sorriso che la Ruta sfoggia 24 ore su 24, sia realmente vero. Se da un lato la conduttrice Rai mostra di essere simpatica, dall’altro Costanzo non capisce quanto tale simpatia sia reale. “Temo che i tendini del viso le possano strapparsi. Attenzione, però: potrebbe vincere“, ha dichiarato Maurizio lanciando un messaggio forte e chiaro.