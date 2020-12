Maurizio Costanzo asfalta Antonella Elia: "Invettivologa"

Antonella Elia è l’opinionista dura del “Grande Fratello Vip“. Da concorrente della scorsa edizione, la showgirl è stata promossa a opinionista e nel mezzo ha vissuto un’esperienza a “Temptation Island”, con il suo ormai ex fidanzato Pietro delle Piane. In molti hanno criticato la posizione che oggi occupa la showgirl, ma lei prosegue imperterrita nel suo percorso.

Il “Grande Fratello Vip” ha riscosso un grandissimo successo e per tale ragione è stato prorogato fino al prossimo febbraio. Vedremo la Elia in video ancora per un paio di mesi e ogni volta che interviene nelle dinamiche della casa, non perde occasione per entrare a gamba tesa e attaccare i vipponi. Come tutti ha i suoi beniamini, ma con quelli che non lo sono è abbastanza dura.

Tutti commentano l’operato della showgirl e naturalmente i pareri sono spaccati in due. Se da un lato c’è chi apprezza i commenti della Elia, dall’altro c’è chi invece proprio non gradisce le sue entrate. Tra coloro che hanno attaccato l’opinionista, vi è Maurizio Costanzo. Il giornalista crede che Antonella tende sempre ad esagerare e sulle pagine di “Libero quotidiano“, ha espresso la propria opinione.

Costanzo ha attaccato la Elia, dichiarando: “Si è specializzata diventando invettivologa“. Le parole sono riferite alle offese gratuite che la Elia riserva ai vipponi, facendo spesso domande scomode ai concorrenti nei momenti meno opportuni. L’operato della showgirl non è passato inosservato agli occhi di Costanzo, che non ha perso occasione per asfaltarla.

Sicuramente la promozione a ruolo di opinionista della Elia, al “Grande Fratello Vip”, non è stata vista di buon occhio da diversi personaggi che hanno ritenuto Antonella, “raccomandata“. La scelta di Alfonso Signorini, di averla accanto a sé è passata come tale, soprattutto dai suoi ex colleghi della casa. Adesso, anche Maurizio Costanzo ha criticato la showgirl e i suoi modi di fare.