Maurizia Paradiso disperata alla Zanzara di Cruciani: “Sono sola, mi hanno abbandonata”

Maurizia Paradiso, ex conduttrice televisiva e personaggio storicamente molto discusso e famosa anche per la sua volgarità, ieri alla radio trasmissione della Zanzara di Cruciani ha ammesso che è depressa, triste e molto addolorata per la perdita di sua mamma.

Famosa transgender di ormai 65 anni Maurizia Paradiso resta un personaggio tutt’oggi moderno e attuale ma durante l’intervista fatta da Cruciani, conduttore della Zanzara ha ammesso che tutto l’entourage televisivo l’ha abbanondata completamente.

Tra un pianto e l’altro per il dolore della perdita di sua madre ha sottolineato di quanta fatica faccia anche a livello economico a sbarcare il lunario. Infatti Maurizia Paradiso ha detto che percepisce una pensione di invalidità civile di 280 euro al mese.

Parenzo e Cruciani le hanno promesso che la aiuteranno per essere ospitata da Barbara d’Urso o da Chiambretti. Maurizia ha anche affermato che non ha ancora capito perchè Chiambretti l’abbia lasciata a casa senza più chiamarla alla sua trasmissione.

Dopo aver superato la leucemia e diverse cause in tribunale ora Maurizia sta cercando di tornare in tv contro tutto e tutti, ma sostiene sia impossibile. La Paradiso porta infatti l’esempio per Luxuria che è chiamata da tutti in trasmissione pur essendo una transgender mentre lei no. Afferma anche “sono anni che chiedo scusa a Barbara d’Urso” per la canzone contro Barbara che ha girato nelle discoteche gay ma non sono mai riuscita a farmi perdonare per davvero pur essendo stata ospitata in quell’occasione quando ancora avevo la leucemia. Perchè io non ho una seconda possibilità mentre Vladi può fare ciò che vuole?”