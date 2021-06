Mattino Cinque, la Panicucci sostituita da Adriana Volpe: l’indiscrezione

Momento di profonda transizione per la nota conduttrice di “Ogni Mattina” Adriana Volpe. Dopo il grande flop del programma pocanzi citato, per la Volpe è giunto il momento di cambiare aria, passando infatti dal TV8 a Mediaset. Tanti i progetti in ballo, le opportunità lavorative a disposizione dell’ex volta Rai.

Seppur non ancora del tutto confermato (bisognerà attendere la pubblicazione dei palinsesti 2021/2022) sembra che Adriana parteciperà al “Grande Fratello Vip” ma a questo giro non più nel ruolo di concorrente ma nelle vesti di opinionista, sostituendo Antonella Elia, la quale non ha ancora ricevuto la proposta di rinnovo di ruolo.

Adriana Volpe al timone di “Mattino 5”

Non solo GF Vip però sta circolando intorno il nome della Volpe, pare che infatti, secondo quanto riportato dal settimanale “NuovoTv“, che Adriana abbia da poco ricevuto una nuova proposta lavorativa. Sembra che la donna abbia firmato un contratto di sodalizio con la Mediaset di due anni e pare che in questi due anni la Volpe possa anche prendere in qualche modo il posto di Federica Panicucci nel suo storico programma “Mattino 5“.

Una sostituzione non proprio totale; la Volpe infatti pare che sostituire la Panicucci solo nei weekend, lasciando quindi intendere che il programma subirà un allungamento 7 giorni su 7, anziché i 5 giorni attuali. Da anni in effetti si vociferava di questo eventuale allungamento del programma della Panicucci e pare che a capitanare le date aggiuntive sia proprio la Adriana Volpe.

Per Adesso ovviamente è ancora del tutto prematuro dare delle certezze, ma quelle che appare certo è la futura collaborazione della Volpe nella rete ammiraglia del biscione. Non resta che attendere qualche notizia certa tramite i comunicati ufficiali Mediaset. In ambito privato invece sembra che Adriana si ritrovi anche in una situazione di stallo insieme a suo marito Roberto Parli, sposato nel lontano 2008, ma pare che oggi il loro matrimonio sia giunto al capolinea.