Mattias Nalli, parla di suo padre Kikò e rivela: "Voglio vederlo felice e andare sul trono”

Dopo le parole di Francesco Nalli, ora a parlare è il figlio maggiore di Tina Cipollari e Kikò Nalli ovvero Mattias. Sul suo profilo Instgram ha voluto esporsi in prima persona raccontando la sua opinione per quanto riguarda la love-story nata all’interno della casa del Grande Fratello 16 tra la professoressa Ambra Lombardo e suo padre Kikò.

Il ragazzo sembra avere le idee molto chiare su quanto successo nella casa di Cinecittà ed infatti rispondendo ad alcune domande in merito all’eventuale nuova storia d’amore di suo padre Kikò, ha risposto serafico: “Se lui è felice con lei a me non da nessun problema”. Inutile dire che le parole di Mattias faranno di sicuro molto piacere all’hairstylist ma soprattutto ad Ambra che dal fratello minore Francesco era stata definita falsa e stratega.

“So che mio fratello minore Francesco ha commentato ciò che è successo tra mio padre ed Ambra. Io sono dell’idea che se mio padre è felice, anche io sono felice” ha infatti chiosato il figlio maggiore dell’hairstylist. Il ragazzo dunque non avrebbe nulla in contrario se Ambra e suo padre Kikò avessero una frequentazione anche al di fuori della casa del Grande Fratello 16 dimostrando così di pensarla diversamente dal fratellino Francesco.

Sempre su Instagram, Mattias, ha spiegato anche il suo pensiero su Uomini e Donne, ovvero il programma di Maria De Filippi dove la madre Tina Cipollari è opinionista insieme a Gianni Sperti. Il ragazzo ha rivelato di aver pensato anche, in futuro, di poter diventare tronista seguendo magari le orme dei suoi due genitori.

A tal proposito Tina Cipollari non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito e dunque non ci resta che attendere per scoprire, se magari fra qualche anno, Mattias siederà sul trono accanto a lei nella trasmissione Uomini e Donne ma soprattutto se riuscirà a trovare la donna giusta che vada bene anche alla Vamp di Viterbo.