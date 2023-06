Mattia e Benedetta della trasmissione televisiva “Amici” hanno affrontato voci sulla loro relazione sin da quando hanno lasciato la trasmissione. Tuttavia, sia Mattia Zenzola che Benedetta Vari hanno costantemente smentito queste voci. Sono persino apparsi nel programma televisivo Viva Rai2, condotto da Fiorello, dove hanno ribadito di essere solo buoni amici.Tuttavia, i loro fan hanno sempre creduto che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia basata sulla loro connessione artistica. Di recente, una foto postata da Mattia Zenzola su Instagram ha ulteriormente alimentato questi sospetti.

In una storia su Instagram, Mattia Zenzola ha condiviso una fotografia del tramonto sul mare, accompagnato dalla ballerina Benedetta Vari. Si tratta della prima apparizione pubblica del vincitore di Amici, confermando di fatto un legame in corso tra loro. Segni di tenerezza tra i due sono stati evidenti anche in una recente esibizione che hanno fatto insieme a Catania, dove i fan non hanno potuto fare a meno di notare un bacio avvenuto a conclusione della loro coreografia. Voci insistenti suggeriscono che la Vari abbia una relazione ormai terminata con il fidanzato di sempre, Simone Maselli, che in precedenza l’aveva difesa quando su Amici erano emersi i primi gossip sulla sua relazione con Zenzola. Allo stato i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Quali sono le accuse a Benedetta Vari?

Tuttavia, ci sono persone che fanno ancora fatica a credere che Mattia Zenzola e Benedetta Vari abbiano una relazione. Si ipotizza che la ragazza abbia finto di flirtare con il vincitore di Amici per generare pubblicità. Deianira Marzano, portavoce di questo scetticismo, ha ricevuto numerosi commenti secondo i quali la ballerina avrebbe trovato un accordo con il fidanzato Simone per convincere gli altri che lei e Mattia fossero una coppia.

Un utente in particolare ha scritto: “Deia, l’ho detto anche a Benedetta, che ha confidato a un’amica di una cugina che non lo nega perché i suoi follower si divertono all’idea che lei stia con Mattia. Le fa bene, visto che la coppia “fa il gioco” per fini professionali. Però, in realtà, Mattia e il fidanzato Simone hanno sempre negato e nel nostro quartiere sono sempre stati visti insieme Benedetta e Simone“. I fan sono ancora perplessi sul fatto che tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari sia sbocciata una storia d’amore o se il loro legame rimanga puramente platonico.

I baci affettuosi che hanno condiviso e la loro natura inseparabile implicano una connessione più profonda. Tuttavia, durante una recente conversazione con Lorella Cuccarini sulla web serie Dimmi di te, Mattia ha parlato del suo rapporto con Vari in un modo che implica un sodalizio professionale. Ha espresso gratitudine per il sostegno di Vari nel mostrare le sue capacità e portare sul palco la sua precedente esperienza. Mattia ha anche riconosciuto che la loro relazione va oltre la loro collaborazione professionale, nonostante occasionali incomprensioni che hanno solo rafforzato il loro legame. Tuttavia, i fan hanno sempre sospettato che Mattia nutra un affetto speciale per Benedetta.