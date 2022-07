Mattia Santori, la notizia è appena arrivata: ecco cosa sta succedendo

Ascolta questo articolo

Mattia Santori, salito alla ribalta nel 2019 quando fondò il movimento politico delle Sardine, si è espresso con toni accesi su un tema molto controverso, cioè quello della legalizzazione della cannabis. Il leader delle Sardine è ancora molto attivo in politica, tanto da esere eletto come consigliere delegato alle Politiche giovanili al Comune di Bologna.

Le sue dichiarazioni hanno perciò sollevato un vespaio di polemiche a partire dai consiglieri di opposizione, i quali chiedono ora di ritirare immediatamente la delega. Santori non sembra però curarsi di queste accuse e tira dritto in questa sua battaglia personale, vediamo che cosa ha confessato di detenere in casa.

La confessione di Santori

Il noto leader delle Sardine non ha mai fatto mistero di consumare cannabis. In occasione degli Stati generali della cannabis, un evento pubblico sul tema tenutosi a Milano, Mattia Santori è salito sul palco e ha dichiarato, senza alcuna remora, di detenere e produrre personalmente cannabis per uso personale. Il politico del Pd ha poi invitato il Parlamento a legiferare nel merito, prendendo atto dell’orientamento della Corte di Cassazione, che ha invitato i tribunali a considerare come appunto uso personale il possesso di poche piantine.

Le dichiarazioni di Santori hanno suscitato molto scalpore, anche tra le fila del suo stesso partito, dove in molti si sono esposti ritenendo inaccettabili le provocazioni del delegato al Comune di Bologna. Nonostante le forti pressioni per toglierli la delega, per il momento il Sindaco Matteo Lepore si è limitato ad una banale quanto però significativa ‘ammonizione‘, che presto potrebbe però sfociare in qualcosa di più serio.

Al momento si paventa persino la possibilità che per il leader delle Sardine scatti una denuncia, ecco il suo commento a questa ipotesi: “Deve partire la denuncia, non mi è stato notificato nulla. Come ho detto in consiglio comunale, denunciatemi pure, denunciando me denunciate un sistema ingiusto. Porterò la mia storia giudiziaria sul tavolo dei decisori politici mentre si discute il disegno di legge in materia in Parlamento: se quel disegno fosse in vigore la situazione in cui mi trovo non si sarebbe verificata”. Per Santori è inaccettabile che il mercato della cannabis sia ancora totalmente nelle mani della criminalità organizzata, che incassa fior di quattrini dallo spaccio nel mercato nero.