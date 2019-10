Mattheh Knowles, padre di Beyonce, ha annunciato di avere un tumore al seno

E’ arrivato un annuncio che scuote il mondo della musica e non solo in quanto si tratta di una notizia riguardante il padre di Beyonce. Il padre della cantante internazionale, Mathew Knowles, ha un tumore e si è detto pronto a raccontare tutta la verità nel corso della sua partecipazione a un famoso programma televisivo.

Il titolo della trasmissione è “Good Morning America”, dove il genitore di Beyonce ha svelato questa anticipazione sulla sua pagina social di Twitter. L’uomo ha svelato di avere un tumore al seno e si è raccontato parlando della malattia dalla quale è stato colpito. Il cancro al seno si distingue per essere una patologia che solitamente colpisce in maniera maggiore le donne, ma è stato spiegato che non è poco frequente negli uomini.

Un messaggio importante

Al tempo stesso non si fa molta prevenzione, in quanto si tratta di una patologia che è poco conosciuta e non si dà la dovuta importanza ai piccoli segnali. Inoltre non vengono effettuati i dovuti controlli ma è evidente che si tratti di un tumore aggressivo e mortale. Sarà importante la testimonianza di Mathew Knowles che avrà il compito di sfatare un tabù finora a molti sconosciuto.

La presenza di Mathew Knowles può essere determinante per dare un supporto alle persone che stanno affrontando la stessa battaglia. L’intento sarà di lanciare un messaggio importante, ma anche per ripercorrere la vita professionale e privata del padre di una delle cantanti più apprezzate a livello mondiale.

Beyonce e il padre hanno avuto un rapporto complesso fatto di alti e bassi ma sono riusciti a chiarire le rispettive incomprensioni. Il genitore della cantante è noto per essere stato il manager delle Destiny’s Child e c’è stato un periodo nel quale Beyonce e Mathew hanno avuto dei contrasti, fino a ritornare ad avere un rapporto sereno e felice, dimenticando ciò che è successo in passato.