Matteo Salvini fidanzato con Francesca Verdini: tutti gli indizi

Nell’ultimo periodo si è parlato molto della situazione sentimentale di Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo Conte ha infatti interrotto da poco la sua storia d’amore con Elisa Isoardi, attuale conduttrice de “La Prova del Cuoco“,dopo una storia durata all’incirca tre anni.

Matteo Salvini sembra aver però voltato immediatamente pagina. Il politico, secondo gli ultimi gossip svelati dal giornalista Alfonso Signorini, sembra aver trovato nuovamente l’amore. In realtà, di una sua nuova presunta storia si parlava già da alcuni giorni, ma oggi viene confermata dall’ex opinionista del “Grande Fratello Vip” con alcune fotografie pubblicate sul settimanale “Chi“.

Tutti gli indizi su questa storia d’amore

Alfonso Signorini ha voluto anticipare la notizia con un post su Instagram: “Prima foto ufficiale di @matteosalviniofficial con la nuova fidanzata @fraverdini, figlia di Denis Verdini. Scoop @chimagazineit”. In questo scatto, per l’appunto, si può vedere Matteo Salvini mano per la mano con Francesca Verdini.

I due, nella giornata del 26 marzo, sono stati poi paparazzati anche all’anteprima di Dumbo, il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma. Entrambi sono arrivati mano nella mano tra un sorriso e una battuta. Un ulteriore indizio di una loro possibile conoscenza proviene dal social di Matteo Salvini. Infatti, tra i solamente 46 profili che segue sul suo profilo ufficiale Instagram, l’ultimo nome che possiamo leggere è proprio quello di Francesca Verdini.

Come rivela “Vanity Fair“, la ragazza è nata a Firenze dal padre Denis Verdini, l’ex parlamentare di “Forza Italia“, poi fondatore di “Alleanza Liberalpopolare-Autonomie“, e mamma Simonetta Fossombroni. Francesca si è trasferita a Roma quando sia il papà che il fratello di nome Tommaso hanno deciso di aprire il “PaStation“, ristorante di Roma che si trova a “Piazza in campo Marzio“.