Matteo Salvini difende Emma Marrone: "Vanno rispettate le sofferenze di una persona"

Nei giorni scorsi Emma Marrone ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, rivelando di doversi prendere una pausa dal mondo lavorativo per affrontare un problema di salute. Questa lettera riceve numerosi commenti, tra cui tanti vip che hanno deciso di mostrare la loro vicinanza alla cantante salentina.

Tra le migliaia di commenti positivi, purtroppo ci sono anche quelli poco carini nei confronti di Emma Marrone. La maggior parte di essi provengono dai sostenitori dell’onorevole Matteo Salvini, che si sono legati al dito le offese fatte dalla cantante in passato sulle sue idee politica.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini su Emma Marrone

Il leader della “Lega” sembra non voler condividere alcune parole rilasciate dai suoi elettori sullo stato di salute della cantante Emma Marrone. La cantante infatti è stata accusata da molti haters, e tra i tanti messaggi possiamo leggere: “Ben ti sta così non avrai più tempo per insultare il Capitano”.

Intervistato dal telegiornale “Sky Tg 24“, Matteo Salvini prende totalmente le distanze da queste offese, rivelando che vedrebbe ben volentieri un suo concerto: “Come artista mi piace, la musica non ha confini. Sicuramente le manderò un mazzo di fiori, sta affrontando un momento difficile. Un conto sono le idee, un altro è il rispetto per la sofferenza di una persona”. Probabilmente tanti dei suoi sostenitori non si sarebbero mai aspettati questa presa di posizione fatta dall’ex ministro degli interni su Emma.

A prendere le difese di Emma Marrone ci ha pensato anche il senatore di “Viva Italia” Matteo Renzi. Sui social ha voluto fare un complimento alla cantante per il coraggio avuto nel lanciare questo messaggio, attaccando i suoi haters che l’hanno offesa solamente per le sue idee in campo politico. Infine, ci tiene a sottolineare di non voler mai cedere della violenza verbale e dell’odio ad una persona.