Matteo Ranieri e Valeria di U&D, la brutta notizia gela i fan

L’ultima stagione di Uomini e Donne ha visto la nascita di una nuova celebre coppia, quella formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Nonostante quest’ultima fosse subentrata dopo diversi mesi rispetto alle altre corteggiatrici, ha subito sbaragliato la concorrenza attirando le attenzioni del tronista genovese, che alla fine ha ceduto alla sua irresistibile bellezza.

Tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele anche al di fuori del noto dating show, tuttavia negli ultimi giorni si vocifera di una presunta crisi. A destare qualche sospetto il fatto che Matteo sia partito per un viaggio lasciando da sola la fidanzata, per molti un indizio di una loro imminente rottura: vediamo come stanno le cose.

La partenza di Matteo

Basta ben poco per smuovere le acque sui social o sui settimanali di gossip. La partenza di Matteo Ranieri per un viaggio senza Valeria ha subito scatenato i malpensanti, che ci hanno visto un chiaro segnale di crisi. I due fino ad ora non si erano mai separati, facendosi ritrarre sempre insieme in ogni occasione.

La verità, molto probabilmente, è un’altra: il tronista è semplicemente partito per un viaggio in camper con la sua famiglia. La relazione con Valeria è appena iniziata, perciò non sorprende affatto che Matteo sia partito da solo con i suoi genitori. E’ lo stesso tronista a rivelare sui social come stanno le cose: “Stiamo andando in Inghilterra con il camper, stiamo andando al matrimonio di mia cugina. È la classica vacanza di famiglia che facciamo ogni anno insieme. Una volta all’anno come da tradizione facciamo una vacanza di famiglia in camper per stare un po’ tutti insieme”.

In pochi sanno che Matteo ha origini irlandesi, perciò ha ancora una parte della sua famiglia oltre la Manica, motivo per il quale si sta recando nel Regno Unito per celebrare il matrimonio della cugina, precisamente a Manchester. Per quanto riguarda l’assenza di Valeria, si spiega facilmente considerando come probabilmente la coppia abbia valutato che sia ancora prematuro un coinvolgimento così importante dell’ex corteggiatrice nella famiglia di Matteo. Ad ogni modo non si tratta affatto di crisi o di altre congetture fatte in questi giorni.