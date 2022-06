Matteo Berrettini, la tremenda notizia prima dell’esordio a Wimbledon: tifosi devastati

Ascolta questo articolo

Il tennista italiano Matteo Berrettini è sicuramente una delle personalità sportive più note di tutto il mondo. Matteo è salito alla ribalata in questi anni, in quanto ha mostrato di saper giocare contro i migliori del mondo. Una giovanisimma promessa del tennis nostrano che non ha assolutamente timore di giocare contro nessuno. Berrettini viene ritenuto dagli addetti ai lavori come il miglior giocatore al mondo su campi di tennis in erba, ma non solo.

Nel circuito è conosciuto con il soprannome di “The Hammer” (ovvero martello), per via dei suoi potenti colpi di servizio e dritto. L’esordio nel professionismo è avvenuto nel 2013-2015. Berrettini detiene tantissimi record, tra i quali quello dell’unico tennista al mondo ad aver vinto sia il torneo di Stoccarda su erba sia il Queen’s Club Championships nella stessa stagione. In queste ore però una notizia sul suo conto ha stravolto i fan, vediamo che cosa è accaduto.

Berrettini positivo al Covid

“Ho il cuore a pezzi. Ho avuto qualche sintomo influenzale e sono rimasto isolato negli ultimi giorni. Nonostante fossero sintomi lievi, ho deciso che era importante fare un ulteriore test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei avversari e di tutti coloro che sono coinvolti nel torneo” – con queste parole toccanti Matteo Berrettini ha comunicato ai suoi fan la sua positività al Covid, che quindi non gli consentirà di essere presente al prestigioso torneo di Wimbledon.

“Non ho parole per descrivere la mia delusione. Il sogno è finito, per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie a tutti per il supporto” – così ha continuato poi Berrettini in un suo post apparso sui suoi canali social. Tutti aspettavano di vedere Matteo all’opera in uno dei tornei del circuito più belli al mondo.

E non solo: in queste ore c’è preoccupazione anche per Rafa Nadal, in quanto proprio lui diverse ore fa è stato in compagnia di Matteo Berrettini, poi risultato appunto positivo al Covid. Nadal si sottoporrà al test anti Covid, al momento sembra che tutto vada bene e che la partecipazione di Nadal sia confermata, ma è chiaro che dalle parti di Church Road la tensione cominci a salire.