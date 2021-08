Il celebre infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è tornato a far parlare di sé. Stavolta non per questioni legate al Coronavirus, bensì per una sorprendente novità che lo riguarda. Il medico, diventato molto popolare anche grazie alle ospitate nei programmi di appprofondimento televisivi, sarà il volto della Sartoria Litrico.

Insomma, è proprio il caso di dirlo: nuova veste per Matteo Bassetti. Lo scienziato si è sempre distinto per la sua eleganza e sobrietà anche nei suoi interventi in tv. A dare la notizia del nuovo ruolo dell’infettivologo è stato il direttore creativo della celebre sartoria, che ha riferito all’agenzia di stampa Adnkronos il fatto che tutto è nato per gioco.

In passato lo storico brand di abbigliamento maschile aveva scelto un medico illustre, il professor Barnard, per rappresentare l’immagine aziendale. Oggi la scelta è caduta su Matteo Bassetti. Stando alle parole di Luca Litrico il professore “è una persona carsmatica, estremamente educata, di grande gusto“.

Bassetti è considerato il più bello tra i virologi ospiti dei programmi televisivi. Ed è proprio durante una passata intervista rilasciata nel salotto televisivo di Barbara d’Urso che si è scoperto di più dell’infettivologo genovese. Il medico è sposato con Maria Grazia Milano Vieusseux. Dal loro amore sono nati due figli: Dante e Francesco.

Bassetti in passerella? A rispondere è Litrico che dice di vedere meglio il professore seduto in prima fila tra gli ospiti d’onore. Insomma, Matteo modello proprio no. Ma tra le idee dell’erede della celebre sartoria c’è quella di dedicare al medico un’intera collezione. La decisione dell’infettivologo di ricoprire questo nuovo ruolo ha creato non poche polemiche.

Sono in tanti sui social a sottolineare quanto il medico stia sempre più diventando un ‘divo’ e personaggio televisivo. A lui, in breve, si oppongo l’eccessiva esposizione mediatica, la presenza in talk show ed anche l’apertura di un account Instagram. A contestare queste posizione c’è un popolo di internauti che invece è al fianco del medico e delle sue scelte.

Perchè un medico non dovrebbe o potrebbe intervenire in dei talk show, diventare testimonial di un brand di moda, avere un account su Instagram e ricoprire anche il ruolo di influencer o divulgatore scientifico?