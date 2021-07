Matteo Alessandroni scrive ad Alfonso Signorini e si autoinvita al "GF Vip"

Durante la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, nella casa sono entrati i “Super Boys“. Questi tre ragazzi sono chiamati direttamente dal direttore del settimanale “Chi” per sollecitare e “svegliare” gli ormoni delle ragazze presenti negli studi di Cinecittà.

Tra questi tre troviamo Matteo Alessandroni, soprannominato in maniera simpatica da Alfonso Signorini come “Il Bomber” per via della sua carriera da calciatore e durante il suo ingresso nella casa militava nell’Atletico Piombino. Lo sportivo ha fatto parlare di se per una presunta relazione con Carmen Di Pietro, ma Matteo smentisce immediatamente questa indiscrezione rivelando che la showgirl si sarebbe inventata questo flirt.

Matteo Alessandroni loda Signorini e si autoinvita al “GF Vip”

Nonostante sembri giocare ancora nelle basse leghe del calcio italiano, il sogno di Matteo Alessandroni resta quello di trovare un suo spazio in televisione. In una intervista rilasciato al settimanale “Star3000” lo sportivo scrive una lettera molto tenera nei confronti del conduttore chiamandolo con il nomignolo di “Alfy” e autoinvitandosi per diventare un vero e proprio concorrente della sesta edizione del “GF Vip“.

Come riportato testualmente dal sito “Biccy” Matteo Alessandroni ricorda del primo incontro con Signorini, affermando di averlo potuto conoscere grazie a Giacomo Urtis. Successivamente rilascia delle lodi molto importanti al direttore, etichettandolo come una persona fantastica, perbene, solare, simpatica e soprattutto umile.

Successivamente arriva il fatidico invito: “Non ti nascondo che mi piacerebbe diventare un vero e proprio concorrente del GF visto che, come ho detto prima, è stata per me un’esperienza unica e surreale. Vorrei perciò avere la possibilità di farmi conoscere e avere un rapporto diretto col pubblico: sarebbe per me una bella sfida nonché esperienza di crescita personale e l’occasione di farmi conoscere a livello più profondo, non solo superficialmente”.

La lettera termina ricordando il suo primo provino effettuato con Alfonso Signorini, sottolineando che recentemente è stato invitato nel dietro le quinte del “GF Vip” direttamente dal conduttore ove gli ha potuto dare alcuni consigli per incrementare la sua massa muscolare.