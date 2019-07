Matrimonio Tiziano Ferro, i ringraziamenti ai fan per l’affetto dimostrato: le commoventi parole

La notizia del matrimonio di Tiziano Ferro è riecheggiata in tutto il mondo: sabato 13 luglio il cantante e il compagno Victor Allen hanno deciso di sposarsi a Sabaudia con rito civile, dopo la loro unione avvenuta il 25 giugno in gran segreto, anche a Los Angeles.

I fan dell’artista si sono riversati sui social per far arrivare al loro benianimo tutta la felicità per questa notizia e il loro calore è stato talmente grande che Ferro non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti per queste dimostrazioni che gli hanno fatto capire quanto sia amato e seguito dal suo pubblico.

Tiziano Ferro ringrazia i suoi fan per i messaggi di affetto

Così, sul suo profilo ufficiale Instagram, Tiziano ha scritto parole piene di commozione per cercare di spiegare quanto siano stati graditi tutti i messaggi ricevuti: “Se i fan riflettono l’animo dell’artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo”, esordisce l’artista per dimostrare la sua infinita riconoscenza.

Ferro si è fatto strada nel mondo della musica grazie alla sua volontà e preparazione artistica: il suo primo singolo, dal titolo “Xdono“, risale al 2001 e dopo questo è stato un susseguirsi di pezzi che lo hanno consacrato al successo. Anni fa, poi, ha deciso di fare coming out rivelando al mondo la sua omosessualità, particolare che lo ha fatto amare ancora di più al suo pubblico.

Ecco come si sono conosciuti Tiziano Ferro e Victor Allen

Ora, dopo tantissime soddisfazioni a livello professionale, ha coronato anche il suo sogno d’amore grazie all’incontro con Victor, accaduto per caso a Los Angeles più di 3 anni fa. I due si sono conosciuti nei corridoi della Warner Bros a Los Angeles, in quell’occasione Victor ha offerto un caffè a Ferro, senza immaginare che quel ragazzo era un artista di fama mondiale. Da allora sono inseparabili: “Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia“, ha affermato Ferro.

Tiziano conclude poi così i ringraziamenti: “La VOSTRA sensibilità , la VOSTRA buona educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia – senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell’ovvietà – sono continue lezioni di vita per me.Siete orgogliosi di me.Che sono orgoglioso di VOI.Volevo dirvelo.Grazie per tutto l’amore che sto, che STIAMO ricevendo!”.