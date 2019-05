Matrimonio Prati-Caltagirone, parla Michelle Hunziker: le sue dichiarazioni a Rai Radio1

Seppur volendo, è impossibile ignorare l’inesplicabile giallo incentrato sul matrimonio di Pamela Prati. Il web è pregno di immagini, commenti ed esilaranti frecciatine sul matrimonio più chiacchierato del momento, ossia quello che doveva esser celebrato tra Mark Caltagirone e Pamela Prati lo scorso 8 maggio,

Anche Michelle Hunziker, effervescente conduttrice del tg satirico “Striscia La Notizia”, non è riuscita a fare a meno di scherzare sull’argomento d’attualità più trattato degli ultimi due mesi. La goliardica 42enne svizzera, attraverso i microfoni di Rai Radio1, si è apprestata a dare il proprio punto di vista sulle sospettate nozze tra l’ex soubrette Pamela Prati e il misterioso imprenditore Mark Caltagirone.

Intervistata a “Un Giorno da Pecora”, trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio1, Michelle Hunziker ha risposto a dei quesiti posti dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Alla domanda riguardante l’esistenza dell’emblematica figura di Mark Caltagirone, è scattata automatica la derisione: “Non esiste, dai. Non ho la verità in tasca ma non credo, dai…”.

La gioviale Michelle Hunziker ci ha ironizzato su, parlandone con humour e al contempo con moderazione, senza eccessi e senza mettere alla berlina Pamela Prati: “La vicenda del matrimonio di Pamela Prati? Ci sta intrattenendo tutti in una maniera incredibile questa storia, alla fine in qualche modo se ne parla. È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai vissuto, è incredibile”.

L’Hunziker pensiero, che riflette l’opinione collettiva, è il fedele specchio di come attualmente venga commentato il caso Prati-Caltagirone nei vari salotti televisivi, dinnanzi a testimonianze incontestabili e schiaccianti che appurano con certezza l’inesistenza del fantomatico Mark Caltagirone. Lo scetticismo collettivo è divenuto una spina nel fianco per l’ex showgirl sarda, nonostante lei abbia tentato di difendere, con le unghie e con i denti, l’identità del suo promesso sposo.

Tuttavia, dati alla mano, è impossibile non dubitare dell’esistenza di Mark Caltagirone e anche Michelle Hunziker non ha potuto far a meno di esser obiettiva, commentando con compassione il giallo Prati-Caltagirone, che hanno messo in moto un vero e proprio circo mediatico, al quale tutta Italia sta assistendo da troppe settimane.