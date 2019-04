Matrimonio Pamela Prati: Rosa Perrotta si dissocia lasciando la sua agenzia

Nel corso delle ultime settimane non si sta facendo altro che parlare di Pamela Prati e del suo presunto matrimonio con un certo Mark Caltagirone. A tal proposito, ha voluto dire la sua l’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta prendendo una posizione ben ferma sull’accaduto.

Essendo ormai una donna dello spettacolo, Rosa ha ritenuto necessario dissociarsi da queste presunte nozze anche per tutelare se stessa e la sua reputazione poichè facendo parte dell’agenzia della Prati sarebbe potuta andarci di mezzo.

La Perrotta tramite i suoi social ha voluto informare i suoi follower di aver abbandonato l’agenzia di management Aicos, la cui direttrice sembrerebbe essere proprio Pamela Prati. Durante una diretta con con i suoi follower, una seguace le ha chiesto cosa pensasse di questo matrimonio e Rosa ha fatto sapere di volersi dissociare da tutto l’accaduto e che vuole essere semplicemente una spettatrice di questa situazione anche perché non crede affatto a queste nozze.

Rosa si è infastidita molto quando è stata considerata complice di questo “matrimonio fantasma” poichè ha scoperto questa situazione solo al ritorno dalla sua vancaza a Marsa Alam, tuttavia, i follower continuano ad avere dubbi sulla buona fede della Perrotta.

La Perrotta in occasione della sua partecipazione come opinionista a Live – Non è la D’Urso, aveva detto la sua sul matrimonio di Pamela Prati. In quell’episiodio, aveva annunciato di aver partecipato all’addio al nubilato organizzato in Egitto per caso, trovandosi lì in vacanza.

Oltre ai dubbi che si sono insinuati su Rosa Perrotta, una presunta complice di questo matrimonio potrebbe essere Eliana Michelazzo, la titolare dell’agenzia di cui la direttrice sembra essere appunto Pamela Prati; a quanto pare, la Michelazzo avrebbe aiutato la Prati ad organizzare un matrimonio fasullo per far parlare dell’agenzia e di sè.