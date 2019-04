Matrimonio Pamela Prati: ecco quanto incasserà per l’esclusiva a Verissimo

Si può pensare tutto ciò che si vuole di Pamela Prati, fuorché che non sappia come guadagnarsi un appetibile cachet. È di qualche ora fa la notizia riguardante il compenso a quattro zeri riservato all’ex soubrette del teatro Bagaglino. Un’esclusiva così ben remunerata che la 60enne sarda non ha potuto rifiutare. Fonti attendibili e ben informate, come i siti di gossip Today e DiLei.it, parlano di un cachet invidiabile e di tutto rispetto.

La trasmissione televisiva in questione è Verissimo, condotta da Silvia Toffanin e in onda il sabato su Canale 5. Pamela Prati ha concesso solamente a Verissimo l’esclusiva sulle sue nozze con Mark Caltagirone, previste presumibilmente il prossimo 8 maggio. Infatti, in questi ultimi giorni, l’ex soubrette degli anni ’80 non ha voluto prendere parte ad altri show televisivi per mere questioni contrattuali, che l’avrebbero vincolata all’esclusiva di Verissimo.

Sotto contratto con la trasmissione di Silvia Toffanin, a Pamela Prati non è concesso rilasciare ulteriori interviste, tanto meno raccontare ai giornalisti i dettagli privati sulla cermonia. L’emittente televisiva, infatti, sarebbe pronta a pagare un ricco cachet per realizzare un minuzioso quanto esaustivo servizio di approfondimento sul matrimonio più chiacchierato del momento.

In una sua recente dichiarazione pubblica, l’agente della Signora Prati, Pamela Perricciolo, si è pronunciata in merito al cachet in serbo per l’ex star del Salone Margherita: “Sai quanto hanno pagato quell’intervista? Dieci volte la quotazione che aveva la Prati prima di questo casino”, ha svelato con soddisfazione e orgoglio la giovane manager dell’agenzia Aicos Management Group.

Tale considerevole compenso economico, secondo le ultime indiscrezioni, ammonterebbe alla bellezza di 30.000 Euro. Ebbene sì, un evento unico che frutterà a Pamela Prati una cifra da capogiro. Inevitabili le polemiche social in merito agli incassi e al sapiente business, roteante attorno alle nozze dell’ex star di Pier Francesco Pingitore.