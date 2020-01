Matrimonio di lusso per Dasha Zhukova e Stavros Niarchos

Se il primo matrimonio tra Dasha Zhukova e Stavros Niarchos, quello legale, era stata una cerimonia molto intima a Parigi, per il secondo non si sono risparmiati. L’evento, per festeggiare le nozze come si conviene a due miliardari come loro, si sarebbe svolto in una delle mete invernali più amate ed ambite: Saint Moritz.

La coppia, che avrebbe festeggiato con oltre 300 invitati, tra amici e parenti, sarebbe la prima protagonista del 2020 di un “Royal Wedding” per qunato riguarda le cifre spese: si mormora, infatti, di una cifra pari a sei milioni di euro. La sposa, secondo quanto si riesce a dedurre dalla foto diffusa in rete, indossava una creazione appositamente studiata per lei dalla Maison Valentino; l’idea, composta da un lungo abito bianco corredato da un mantello, si affianca ad un’elegante acconciatura raccolta.

I festeggiamenti, che andranno avanti per tutto il weekend, hanno visto tanti volti noti: da Kate Hudson a Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi, fino alla modella Karlie Kloss, la stilista Stella Mccartney, Pierre Casiraghi e la sorella Charlotte. Inoltre, inaspettatamente visto il grave incidente di cui è stato vittima in Israele qualche settimana fa, nella cittadina svizzera sarebbe stato avvistato anche Lapo Elkann, ancora convalescente.

Lo sposo, Stavros Niarchos, è il discendente di una ricchissima famiglia di origini greche: la sua famiglia rappresenta uno dei proprietari privati più importanti di alberghi, terreni e case a Saint Moritz. Lo stesso Klum Hotel, il cinque stelle dove si sta svolgendo la cerimonia, apparterrebbe al padre dello sposo ed allo zio. Stavros fa parte della dinastia dei famosi armatori greci che ha trovato la fortuna nel secolo scorso. Nonostante le sue origini importanti, l’uomo, sarebbe diventato un volto noto anche per le sue relazioni con numerose donne celebri: Paris Hilton, Mary-Kate Olsen e Lindsay Lohan.

La sposa, Dasha Zhukova, è una trentottenne russa esperta di arte: ha fondato il Garage Museum, uno dei punti di riferimento per l’arte internazionale con sede a Mosca, oltre che la rivista Garage Magazine, la quale ospita artisti di fama mondiale su ogni numero. Dasha, però, è diventata un volto noto anche in Occidente a seguito della sua lunghissima relazione con l’oligarca Roman Abramovich: lo stesso, che è anche un imprenditore nel settore dell’energia ricavata dai gas naturali, è diventato famoso per aver acquistato la squadra calcistica londinese del Chelsea.